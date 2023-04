Suomi maksaa hiljentyneestä kanavasta vuokraa yli miljoona euroa vuodessa.

Venäjän pitää sanoa irti Saimaan kanavan vuokrasopimus, vaati venäläinen kansanedustaja Leonid Kalašnikov Venäjän parlamentin eli duuman täysistunnossa tiistaina.

”Koska Suomi on päättänyt liittyä Natoon, meidän täytyy tehdä omat päätöksemme -- He ovat peruuttaneet kaikki junat, kaikki bussit -- Meillä on tämä Saimaan kanava. Se on meidän alueellamme. Ja meillä on vientikielto kaikkiin Nato-maihin. Sopimus on allekirjoitettu 50 vuotta sitten. Nyt on aika purkaa se,” totesi Kalašnikov Ria.ru -sivuston mukaan.

Kalašnikov on myös duuman Itsenäisten valtioiden yhteisön eli Ivy-asioiden komitean puheenjohtaja.

Hän ei kuitenkaan puhunut ihan tarkasti. Kanavan nykyinen vuokrasopimus on vuodelta 2010 ja astui voimaan vuonna 2012. Sopimuksen pituudeksi on sovittu 50 vuotta.

Myös bussit kulkevat edelleen Suomen ja Venäjän välillä.

Puheet Saimaan kanavan vuokrasopimuksen purusta eivät ole uusia. Jo viime vuonna duuman kansainvälisten asioiden komitean varapuheenjohtajaa Dmitri Novikov kertoi, että suhteiden huonontuessa olisi luonnollista pohtia uudelleen sopimuksia, jotka on solmittu hyvien suhteiden aikana.

Tiistai oli kuitenkin ensimmäinen kerta kun asiasta tehtiin virallinen vaatimus duumassa.

43 kilometrin mittainen Saimaan kanava on Suomen tärkein kanava, sillä vain sitä pitkin laivaliikenne pääsee kulkemaan Saimaan vesistöalueelta merelle.

Saimaan kanava kulkee Lappeenrannasta Viipurin kautta Suomenlahteen.

Vaikka vain pieni osa Suomen ulkomaankaupasta kulki kanavaa pitkin, on se ollut tärkeä kuljetusreitti Itä-Suomen teollisuudelle.

Suomi maksaa venäjälle kanavasta 1,2 miljoonan euron perusvuokraa vuosittain, minkä lisäksi kanavasta maksetaan muuttuvaa vuokraa sen kautta kulkevan liikenteen määrän mukaan.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan liikenne kanavan kautta on käytännössä pysähtynyt.