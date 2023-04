Sudanin asevoimat ei ole vielä kommentoinut tulitaukoa.

Sudanissa puolisotilaallinen RSF-ryhmittymä on ilmoittanut suostuvansa 72 tunnin tulitaukoon, uutistoimisto Reuters kertoo.

”Tulitauon, joka osuu yhteen pyhän Id al-Fitr -juhlan kanssa – – tarkoituksena on avata humanitäärisiä käytäviä, joiden avulla siviilejä voidaan evakuoida ja heille voidaan antaa mahdollisuus tavata perheitään”, ryhmittymä sanoi tiedotteessaan.

Sudanin asevoimat ei ole vielä kommentoinut tulitaukoa. Asevoimien ja RSF:n välisissä taisteluissa on kuollut jopa satoja ja haavoittunut tuhansia ihmisiä. Tämän lisäksi jopa 10 000–20 000 ihmistä on paennut on YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) mukaan paennut taistelujen tieltä naapurimaa Tšadiin.