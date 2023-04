Bryssel

Eurooppa ei aio tehdä irtikytkentää Kiinasta, mutta se aikoo vähentää Kiina-riskiä, linjasi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhuessaan EU-parlamentin täysistunnolle tiistaina.

De-risking eikä decoupling, se on ollut von der Leyenin ja EU:n viesti tämän vuoden aikana. Viesti on suunnattu Kiinan lisäksi Yhdysvalloille, jossa irtikytkennästä alkoi ensin puhua presidentti Donald Trump. Nykyinen presidentti Joe Biden ei ole muuttanut edeltäjänsä linjaa vaan on päinvastoin koventanut sitä.

Yhdysvalloissakaan ei kuvitella, että koko talous voitaisiin kytkeä irti Kiinasta. Decoupling tarkoittaa erityisesti sitä, että Yhdysvallat haluaa voimakkaasti rajoittaa Kiinan pääsyä kiinni uusiin kriittisiin teknologioihin, joita tarvitaan esimerkiksi aseiden, tekoälyn ja valvontajärjestelmien kehittämisessä. Kiinaa halutaan estää tai ainakin hidastaa.

Kyse on pelkistetysti siitä, että kaksi suurvaltaa mittelee, kummalla niistä on teknologinen yliote. Toistaiseksi Yhdysvallat johtaa kamppailua.

Bidenin aikana Yhdysvallat on muun muassa rajoittanut pisimmälle kehitettyjen puolijohteiden vientiä Kiinaan vedoten kansalliseen ja kansainväliseen turvallisuuteen ja usuttanut liittolaisiaan seuraamaan perässä.

Yhdysvaltain asettamat vientirajoitukset vaikuttavat mutkan kautta myös Eurooppaan. EU-maiden yritykset eivät voi viedä Kiinaan sellaisia laitteita, joissa on käytetty Yhdysvaltain rajoitusten piirissä olevia komponentteja.

Sen lisäksi Yhdysvallat toivoo EU:lta omiakin toimia, mutta niitä on toistaiseksi ollut vähän. EU-maista Hollanti on rajoittanut kehittyneimpien puolijohteiden tuotannossa tarvittavien laitteistojen vientiä Kiinaan. Hollantilaisyritys ASML on niissä maailman huippua.

Yhdysvalloille tämä oli mieluinen voitto, mutta muuten Euroopassa on suhtauduttu varovaisemmin vientirajoituksiin ja Kiinan eristämiseen. EU-maat ovat ulkomaankaupassa monin sitein kiinni Kiinassa, ja menetettävää on paljon, jos Kiina ryhtyisi vastatoimiin.

Työntekijöitä hollantilaisen ASML-puolijohdeyhtiön tehtaalla huhtikuussa 2019.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin äskettäinen vierailu Kiinaan jälkipyykkeineen kertoi, että EU:ssa Yhdysvaltain Kiina-päsmäröinti myös ärsyttää ja sen tarkoitusperiä epäillään. Kuten Macron sen reippaasti muotoili, liittolaisuus Yhdysvaltain kanssa ei saa tarkoittaa sitä, että Eurooppa päätyy Yhdysvaltain vasalliksi.

EU on puun ja kuoren välissä, joten Macronin ulostuloa juuri nyt ei pidetty erityisen fiksuna.

”Meidän pitää puhua yhdellä äänellä, tai muuten Kiina syö meidät lounaaksi”, yksi EU-diplomaatti sanoo.

Kiinan johtaja Xi Jinping ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron tapasivat Kiinan Guangzhoussa huhtikuun alussa.

Taloussiteiden takia Eurooppa yrittää Kiinaan toisenlaista lähestymistapaa kuin Yhdysvallat. EU on päättänyt keskittyä riskien vähentämiseen eli pyrkii nyt kaikin voimin vähentämään strategista riippuvuuttaan kiinalaisista puolijohteista, akuista ja kriittisistä maametalleista, jotka ovat kaikki olennaisia Euroopan vihreälle siirtymälle. Pelkona on, että jonain päivänä Kiina käyttää näitä riippuvuuksia hyväkseen.

EU on varautunut Kiinan kehitykseen, vaikka se ei ole aina näkynyt – esimerkiksi Kiinan Eurooppaan tekemiin investointeihin on suhtauduttu sinisilmäisesti. EU määritteli jo vuonna 2019 Kiina-strategiassaan maan olevan yhteistyökumppani, taloudellinen kilpailija ja systeeminen haastaja, joka haluaa edistää ”vaihtoehtoisia hallinnan muotoja”.

Yhteisestä strategiasta huolimatta jäsenmailla on näkemyseroja Kiina-politiikassaan lähinnä sen mukaan, miten riippuvaisia ne ovat Kiinan kanssa käytävästä kaupasta.

Kiinan koronanjälkeinen kehitys herättää uudenlaista levottomuutta, koska maa ei ole tuominnut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan vaan julistanut ystävyytensä Venäjän kanssa olevan rajatonta. Von der Leyenin mukaan Kiinan suhtautuminen sotaan tulee pitkälti määrittämään Kiinan ja EU:n suhteen, joka on muutenkin muuttunut etäisemmäksi ja vaikeammaksi.

Kiina ei siedä muun muassa EU:n parlamentin esittämää kritiikkiä uiguurien kohtelusta Xinjiangissa, ja EU-maista Liettua joutui taloudellisen painostuksen kohteeksi, kun Taiwan avasi edustuston maan pääkaupunkiin Vilnaan. Kiina pitää Taiwania kapinallisena maakuntanaan, jolla ei voi olla omia lähetystöjä.

Molemmat tapaukset osoittivat, että Kiina ei tarvittaessa epäröi käyttää pakotteita ja painostusta.

Ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtajan Mikael Wigellin mukaan maailmantaloudessa vaikuttaa nyt kolme isoa trendiä.

”Talous aseellistuu. Ikinä aikaisemmin ei ole käytetty yhtä paljon talouspakotteita kuin nyt, ja se on koko ajan kiihtymään päin. Se johtaa taloudellisen keskinäisriippuvuuden heikentymiseen globaalisti”, Wigell sanoo.

Isot taloudet alkavat myös suojata itseään, mitä Wigell sanoo talouden ”turvallistumiseksi”. Tämä on näkynyt Yhdysvaltain kotimaisia yrityksiä suosivassa ilmastolainsäädännössä, johon EU on vastannut antamalla jäsenmaille lisää vapautta pönkittää omia yrityksiään valtiontuilla.

”Enemmän tai vähemmän protektionistia välineitä otetaan käyttöön. Valvotaan ulkomaisia suoria investointeja. Tulee vientitulleja, tulee koko ajan uusia tukipaketteja, tulee friend-shoringia.”

Friend-shoring tarkoittaa sitä, että yritykset pyrkivät siirtämään kaiken tai osan tuotannostaan ystävällismielisinä ja turvallisina pidettyihin maihin – etteivät kaikki munat olisi yhdessä korissa, joka on yleensä ollut Kiina. Ongelmana on vain se, että vaikka esimerkiksi elektroniikan kokoonpano siirtyisi ystävämaahan, todennäköisesti merkittävä osa komponenteista ja niiden raaka-aineista tulee edelleen Kiinasta.

”Ja sitten talous balkanisoituu. Globaalit arvoketjut alkavat hajota pienempiin osiin. Jos meillä on esimerkiksi ollut yhteneviä standardeja, niistäkään ei pystytä enää sopimaan.”

Kaikki nämä trendit tuovat paljon epävarmuutta ulkomaankaupasta eläville maille, kuten Suomelle. EU on toistaiseksi valinnut varovaisen Kiina-linjan, mutta jatko on arvaamaton suurvaltapelin koventuessa. Lähtisikö EU mukaan esimerkiksi Kiinan vastaisiin pakotteisiin?