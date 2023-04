Allison ja Helmi Lehtinen ovat eläneet pommitusten keskellä Sudanin pääkaupungissa Khartumissa jo melkein viikon.

”Hyökkäys päällä”, Allison Lehtinen viestittää HS:lle perjantaina iltapäivällä Sudanin pääkaupungista Khartumista.

Tuntia myöhemmin tulee uusi viesti.

Lehtinen ja hänen tyttärensä Helmi ovat kunnossa, vaikka lähelle on juuri osunut pommi.

Britannian kansalainen Allison Lehtinen ja Suomen kansalainen Helmi Lehtinen ovat eläneet pommitusten keskellä Khartumissa jo melkein viikon.

Allison Lehtinen haavoittui harhaluodista taisteluiden ensimmäisenä päivänä lauantaina. Luoti onneksi vain raapaisi hänen jalkaansa.

HS kirjoitti Lehtisten tilanteesta keskiviikkona. Vielä tuolloin kaksikko oli loukussa kotonaan pääkaupungin pohjoisosassa lähellä armeijan päämajaa, jonka luona on taisteltu kiivaasti.

Keskiviikkoiltana Lehtiset onnistuttiin evakuoimaan siviiliautoilla turvallisempaan majapaikkaan Khartumissa.

”Syömme oikeaa ruokaa, ja jopa kissani on turvassa”, Lehtinen viestitti keskiviikkoiltana.

Torstaina kuitenkin selvisi, ettei heidän majapaikkansa ollutkaan niin turvallinen kuin he olivat luulleet.

”Tällä ei ole yhtään turvallisempaa. Kuulemme hävittäjien, pommien ja konekiväärien ääniä”, Lehtinen kirjoitti.

Hän ei turvallisuussyistä halua kertoa tarkemmin, missä päin Khartumia heidän majapaikkansa on.

Lehtinen kertoo, että samassa paikassa asuu nyt yli 1 000 ihmistä. Suuri osa heistä on Sudanissa työskennelleitä ulkomaalaisia. Myös lemmikkieläimiä on paljon: kissoja, koiria ja lintuja.

Perjantaina iltapäivällä Lehtiset olivat ruokkimassa lemmikkieläimiä majapaikkansa alakerrassa, kun lähellä hänen mukaansa räjähti.

”Tungimme kissat niiden kuljetuslaatikoihin ja juoksimme kellariin, kuten meitä oli ohjeistettu”, tyttärensä kanssa kellariin suunnannut Lehtinen kertoo.

Lehtisen mukaan khartumilaisen kerrostalon kellariin on ahtautunut satoja ihmisiä.

”Raskaana olevia naisia, teinejä, taaperoita ja eläkeläisiä. Kaikista kansallisuuksista.”

Kellarissa pommituksia paossa on paljon myös lemmikkieläimiä.

Sudanin asevoimat ja puolisotilaallinen Rapid Support Forces -ryhmittymä johtivat maata yhdessä, kunnes joukkojen välille puhkesi taisteluita viikko sitten lauantaina.

Maan oli tarkoitus siirtyä siviilihallintoon seuraavien vuosien aikana. Nyt kummatkin osapuolet syyttävät toisiaan siirtymän pysäyttämisestä.

Taisteluissa on kuollut Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan ainakin 413 ihmistä ja haavoittunut tuhansia.

Lehtinen kertoo olevansa tyrmistynyt viikon tapahtumista.

”En ymmärrä, miten näin on voinut tapahtua. Käsitykseni ihmisyydestä on koetuksella. Haluan, että kaikilla ihmisillä tässä maassa on elämä, jonka jokainen ihminen ansaitsee.”

Lehtinen viestittää perjantaina loppuiltapäivästä Suomen aikaa, että pommien ääniä ei juuri nyt kuulu, ja langaton verkkoyhteyskin on saatu toimimaan. Lehtinen on myös tyytyväinen siihen, että hänellä on suomalainen sim-kortti: muiden puhelimet eivät hänen mukaansa toimi.

Tunnelma kellarissa on aiempaa rauhallisempi, jopa merkillisen juhlallinen. Muslimit ympäri maailman viettävät viikonloppuna Eid al-Fitr -juhlaa, kun paastokuukausi ramadan päättyy.

Lehtisen mukaan juhlaa on outoa viettää kellarissa, mutta ”niin täällä nyt tapahtuu”.

”Pullo vettä ja jostain löytyy koko ajan sipsipusseja. Täällä näkyy hymyjä ja tunteellisia halauksia”, Lehtinen kirjoittaa.

Lehtinen kertoo, että kaikki odottavat evakuointia maasta pois.

Taisteluihin on yritetty jo useamman päivän ajan saada tulitaukoa. Varhain perjantaina RSF ilmoitti suostuvansa tulitaukoon, mutta tulitauko ei ainakaan heti pitänyt. Myös armeija ilmoitti perjantai-iltana Suomen aikaa suostuvansa tulitaukoon. Sen vaikutuksista taisteluiden mahdolliseen taukoamiseen ei välittömästi ollut tietoa.

Reuters kertoi aiemmin perjantaina, että EU suunnittelee kansalaisten mahdollista evakuointia, kun turvallisuustilanne sallii sen. Khartumissa arvioidaan olevan loukussa noin 1 500 EU-kansalaista.

Reutersin haastatteleman EU-virkamiehen mukaan tilanne on ilman tulitaukoa liian vaarallinen evakuoinneille.

Khartumin lentokenttä on suljettu, joten ihmiset pitää evakuoida maateitse.

”Sellaisen operaation suorittamiseen tarvitaan kolmen päivän tulitauko”, virkamies totesi Reutersin mukaan.