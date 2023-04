Oikeuden päätös pitää Mifepriston-lääkkeen ihmisten saatavilla toistaiseksi. Lääkkeen lopullinen kohtalo tulee ratkeamaan vasta myöhemmin.

Yhdysvaltain korkein oikeus on estänyt alemman oikeusasteen asettamat rajoitukset aborttilääkkeelle, kertovat uutistoimisto Reuters ja The Washington Post sekä The New York Times -sanomalehdet.

Huhtikuun alkupuolella entisen presidentin Donald Trumpin nimittämä texasilainen liittovaltion tuomari Matthew Kacsmaryk määräsi Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) Mifepriston-lääkkeen myyntiluvan keskeyttämisen. Tapauksessa joukko aborttia vastustavia järjestöjä ja lääkäreitä oli nostanut kanteen FDA:ta vastaan

Korkein oikeus puolestaan otti asiaan kantaa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö ja lääkkeen valmistaja Danco Laboratories -yhtiö valittivat päätöksestä.

”Panokset yhdysvaltalaisille naisille eivät voisi olla kovempia. Tulen jatkamaan naisten terveyteen kohdistuvien poliittisesti motivoituneiden hyökkäysten vastaan taistelemista”, Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi tiedotteessaan korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen.

Kaksi korkeimman oikeuden tuomaria, Clarence Thomas ja Samuel Alito, vastustivat päätöstä. Kyseessä on ensimmäinen aborttioikeutta koskeva päätös, jonka oikeus on tehnyt viime kesän jälkeen. Tuolloin konservatiivienemmistöinen oikeus päätti lopettaa laajan oikeuden aborttiin Yhdysvalloissa.

Oikeusjuttu suuntaa seuraavaksi New Orleansissa sijaitsevaan valitustuomioistuimeen, jossa osapuolet esittävät argumenttejaan ensi kuussa. Hävinnyt osapuoli voi valittaa tuomioistuimen päätöksestä jälleen korkeimpaan oikeuteen.

Mifepristonilla on jo yli kahden vuosikymmenen ajan ollut FDA:n myyntilupa. Sitä käytetään osana kahden aineen kuuria lääkkeellisissä raskaudenkeskeytyksissä.