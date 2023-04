”Minulle oli tarjolla nopea kuolema tai hidas kuolema”, totesi The New York Timesin haastattelema venäläinen hiv-positiivinen sotavanki Ukrainaan lähdöstään.

Venäjän vankiloissa oleville hiv-positiivisille vangeille on tarjottu elintärkeää ja tehokasta antiretroviraalilääkitystä, mikäli he suostuvat liittymään Wagner-palkkasotilasarmeijaan ja taistelemaan Ukrainassa. Sodasta kieltäytyminen puolestaan voi johtaa siihen, ettei kunnollista hiv-lääkitystä välttämättä anneta, kertoo The New York Times -lehti.

Ukrainan viranomaisten mukaan pidätetyistä venäläissotilaista, jotka on värvätty vankiloista asevoimiin, noin 20 prosentilla olisi hiv-tartunta, joka voi johtaa hoitamattomana tappavaan aids-tautiin. Ukrainalaisarvion sanotaan perustuvan sotavangeiksi jääneiden venäläissotilaiden tilanteeseen.

Ukrainan sotavangiksi jäänyt, The New York Timesin haastattelema 37-vuotias sotilas Timur kertoi saaneensa Venäjällä kymmenen vuoden vankeustuomion huumeiden välittämisestä. Hänen aiemmin toiminut hiv-lääkityksensä oli vankilassa vaihdettu miehen mukaan lääkkeisiin, joita hän piti tehottomina.

Viime joulukuussa hänelle tarjottiin mahdollisuutta palvella liikemies Jevgeni Prigožinin omistaman Wagner-yksityisarmeijan joukoissa. Vastineeksi palveluksesta hän sai hiv-lääkkeet ja lupauksen vapautumisesta kuuden kuukauden palveluksen jälkeen.

”Ymmärsin, että minulle oli tarjolla nopea kuolema tai hidas kuolema. Valitsin nopean kuoleman”, hän sanoi lehdelle haluamatta koko nimeään julkisuuteen.

Arviolta 50 000 vankia on liittynyt Wagnerin joukkoihin toiveenaan päästä vapaaksi puolen vuoden palveluksen jälkeen. Useiden raporttien mukaan näitä ex-vankeja on sysätty kaikkein vaarallisimpiin taisteluihin, erityisesti lihamyllyksi kutsutulle Bahmutin rintamalle.

Venäläinen Meduza-lehti kertoi tammikuussa vankeja avustavan Rus sidjaštšaja -järjestön tietoihin pohjaten, että Wagnerin riveihin palkatuista vangeista jopa 40 000 olisi kuollut, haavoittunut, antautunut tai kadonnut. Onnekkaammat ex-vangit suorittavat puolen vuoden komennuksensa, saavat armahduksen ja palaavat siviiliin.

Ukrainan sotilastiedustelu kertoi viime vuoden lokakuussa, että Wagner värväisi sotaan erityisesti vankeja, joilla on hiv-tartunta tai vaarallisia maksasairauksia aiheuttava hepatiitti C, Kyiv Post -lehti kertoi. Molemmat taudeista leviävät yleisesti, kun esimerkiksi heroiiniriippuvaiset käyttävät yhteisiä likaisia neuloja.

Rus sidjaštšaja -järjestön mukaan noin kymmenen prosenttia Venäjän vangeista olisi hiv-positiivisia. Venäläisistä runsas puoli miljoonaa elää vankiloissa.

Liikemies Jevgeni Prigožin puhumassa Wagner-palkka-armeijan värväämille miehille tuntemattomassa paikassa. Kuva on 6. huhtikuuta julkaistu ruutukaappaus sosiaalisen median videolta.

Hiv-tartuntaa kantaville vangeille on uutisraporttien mukaan annettu punaiset käsinauhat, kun taas hepatiitti C -tartunnan saaneilla on valkoiset käsinauhat. Kyiv Postin mukaan näin pyritään viestimään muille sotilaille, että he ovat mahdollisesti vaarassa, jos tartuntaa kantava sotilas haavoittuu ja vuotaa verta.

Ukrainan tiedustelu väitti, että venäläiset lääkintämiehet ”kieltäytyvät järjestelmällisesti” hoitamasta haavoittuneita, joilla on hiv-tartunta tai hepatiitti C.

Ukrainan viranomaisille on tunnetusti eduksi luoda mielikuvaa, jonka mukaan Venäjä kohtelee huonosti sotilaitaan. Tätä mielikuvaa ovat kuitenkin välittäneet myös monet venäläissotilaat itse, joko pidätystilanteissa, sosiaalisessa mediassa ja perinteisissä viestimissä.

Ukrainan viranomaiset kertovat tarjoavansa hiv-positiivisille venäläisille sotavangeille lääkitystä, The New York Times kertoo.

Näkymä tuberkuloosisairaalan osastolta, jossa hoidetaan hiv-tartunnan saaneita heroiinin käyttäjiä Tverin kaupungissa Venäjällä. Kuva on vuodelta 2011.

Hiv on huomattavan yleinen Venäjällä verrattuna moniin Euroopan maihin. Runsaalla prosentilla aikuisväestöstä arvioidaan olevan tartunta.

Venäjän terveysministeriön mukaan ulkomailla on kuitenkin levitetty tarkoitushakuista propagandaa maan hiv-tilanteesta. Virallisesti hiv-tartuntoja on runsaat 850 000, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia koko 143-miljoonaisesta väestöstä.

Länsimaiden asettamat pakotteet ja niiden aiheuttamat talousongelmat ovat vaikuttaneet hiv-positiivisten venäläisten lääkitystilanteeseen kielteisesti myös muualla kuin vankiväestössä.

Kommersant-lehti kertoi viime kesänä, että Venäjän terveysministeriö oli vähentänyt tehokkaampien ja kalliimpien länsimaisten lääkkeiden ostamista, koska hiv-lääkitykseen käytettyjä budjetteja ei ollut korotettu samassa tahdissa lisääntyneiden tartuntatapausmäärien kanssa.

Venäläinen Holod-julkaisu kertoi helmikuussa Samaran naisvankilasta, jossa monille hiv-positiivisille vangeille ei olisi annettu antiretroviraalilääkitystä pariin kuukauteen.

”Minä kuolen tänne”, vanki nimeltä Irina oli kertonut julkaisulle.

Meduza-sivusto kertoi puolestaan maaliskuussa, että ainakin seitsemällä Venäjän alueella vangit ovat valittaneet hiv-lääkityksen puutteista.

Meduzan toisen artikkelin mukaan ennen Venäjän suurhyökkäystä Ukrainaan viime vuoden helmikuussa virallinen politiikka oli, että hiv-positiiviset miehet saavat vapautuksen asepalveluksesta. Käytännöt ovat kuitenkin ajautuneet sekaannuksen tilaan sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin ilmoitti osittaisesta liikekannallepanosta viime vuoden syyskuussa.