Sotilasliitto Naton pitkäaikainen pääsihteeri Jens Stoltenberg on ”todennäköisesti” jatkamassa edelleen Naton johdossa, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK.

NRK perustaa tietonsa Naton ja Norjan ulkoministeriön lähteisiin.

”Joka päivä näyttää yhä vähemmän todennäköiseltä, että löytyisi ehdokas, joka on valmis syksyyn mennessä”, NRK:n haastattelema nimetön lähde kertoi.

Stoltenbergin alkuperäistä pääsihteerin kautta on jatkettu jo kolme kertaa aiemminkin ja hän on ollut tehtävässään pian yhdeksän vuotta, huomautti Naton tiedottaja Oana Lungescu äskettäin. Hänen kautensa on määrä loppua ensi lokakuussa.

Stoltenberg on itse vakuutellut, ettei hänellä ole mitään aikeita venyttää tehtäväänsä enää.

”Minulla ei ole mitään muita suunnitelmia kuin lopettaa työni Natossa syksyllä, kuten on suunniteltu. Olen ollut siellä kaksi kertaa niin pitkään kuin oli aikomus”, Stoltenberg sanoi perjantaina NRK:n mukaan.

Arvuuttelut Stoltenbergin seuraajista ovat olleet yleisiä länsilehdistössä pitkään. Samoin ovat yleisiä arvailut siitä, että Stoltenbergin pää käännettäisiin taas.

Saksalainen Welt am Sonntag -lehti esimerkiksi kertoi helmikuussa diplomaattilähteisiin viitaten, että sotilasliiton jäsenmaat ovat jatkamassa Stoltenbergin kautta vuoden 2024 huhtikuuhun saakka. Nato juhlii 75-vuotispäiviään Washingtonissa ensi huhtikuun alussa.

Usein perusteluina Stoltenbergin jatkolle on käytetty sitä, että hänen katsotaan olleen hyvin onnistunut pääsihteeri ja Nato tarvitsee vakautta, kun Venäjä käy hyökkäyssotaansa Ukrainaa vastaan.

Huhupörssissä on pyöritelty monia seuraajaehdokasnimiä, kuten Hollannin pääministeri Mark Rutte, Britannian puolustusministeri Ben Wallace, Viron pääministeri Kaja Kallas ja Kanadan varapääministeri Chrystia Freeland.

Vaikeuksia on kuitenkin löytää henkilöä, joka kelpaisi kaikille Nato-maille. Esimerkiksi Venäjää kärkkäästi arvosteleva Kallas saattaa olla liian kulmikas pääsihteeri Ranskalle, jolla voi olla haluja rakentaa diplomaattista ratkaisua sodan lopulle, Foreign Policy -lehti kertoi helmikuussa.

Norwegian Atlantic Committee -ajatushautomon pääsihteeri Kate Hansen totesi NRK:lle, että Yhdysvallat haluaa Stoltenbergin jatkavan vielä, ja hänen seuraajaehdokkaistaan ei olisi syntynyt yksimielisyyttä.

”On olemassa paljon näyttöä sille, että Jens Stoltenberg pysyy virassaan seuraavaan kesään [2024] asti. Ukrainan sodalle ei näy vieläkään mitään loppua. Nato on tae siitä, ettei sota leviä muualle Eurooppaan”, Hansen sanoi.