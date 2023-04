Hautalöydöt on tehty metsästä Shakaholan kylästä. Uhrien joukossa on lapsia.

Jo 21 ruumista on kaivettu esiin Keniassa kulttiin liittyvässä tutkinnassa, nimettömänä puhunut poliisilähde kertoi lauantaina uutistoimisto AFP:lle.

HS kertoi aiemmin huhtikuussa, että poliisi etsii kulttijohtajaa löydettyään neljä sen jäsenistä kuolleena.

Hautalöydöt on tehty metsästä Shakaholan kylästä läheltä Malindin kaupunkia.

”Emme ole edes päässeet pintaa syvemmälle, joten on todennäköistä, että ruumiita löytyy lisää”, AFP:n lähde kertoi lauantaina. Toinen nimettömänä puhunut poliisilähde on vahvistanut AFP:lle ruumiiden tämänhetkisen määrän, ja paikallisten medioiden tiedot tukevat lausuntoja.

Uhrien joukossa on lapsia.

Tapauksessa on pidätetty Good News International -kirkon johtaja, jonka väitetään kehottaneen seuraajiaan näännyttämään itseään, jotta he tapaisivat Jeesuksen.

Kenialaisen Nation-median mukaan maa-alue, jolta haudat löydettiin, kuuluu kyseiselle johtajalle. Varsinaiset etsinnät aloitettiin eilen perjantaina, ja ruumiista löydettiin silloin seitsemän.

Nationin haastattelemien paikallisten ja uhrien läheisten mielestä kirkon johtaja on ohjaillut seuraajiensa elämää voimakkaasti.

Oikeudessa tapausta on määrä käsitellä 2. toukokuuta, ja alustava kuuleminen on maanantaina. Nationin mukaan 14 muutakin ihmistä on tällä hetkellä poliisin huostassa tutkintaan liittyen.