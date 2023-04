Ensimmäiset säteilytetyt hyttyset on tarkoitus vapauttaa marraskuussa.

Biologi Marianela Garcia Alba tutkii hyttystä mikroskoopilla. Tavoitteena on tehdä säteilylle altistuneista hyttysistä hallitseva tyyppi ja hillitä näin denguekuumeen leviämistä.

Argentiinassa raivoava denguekuume-epidemia on saanut ennätykselliset mittasuhteet. Tähän mennessä tautiin on kuollut yli 40 ihmistä, ja tartunnan saaneita on yli 60 000, muun muassa BBC kertoo.

Kuolonuhreja on kirjattu eniten Saltan, Tucumánin ja Jujuyn maakunnissa Luoteis-Argentiinassa.

Denguekuumeen tyypillisiä oireita ovat kuume, päänsärky, pahoinvointi ja nivelkivut. Keltakuume­hyttysen (Aedes aegypti) levittämä tauti runteli Argentiinaa viimeksi vuonna 2020. Nykyinen epidemia on maan terveysministeriön mukaan tasaantumaan päin.

”Maamme ja maailman lämpötilojen nousun vuoksi tämä hyttynen pystyy leviämään aiempaa tehokkaammin. Niiden populaatio leviää yhä etelämmäksi”, biologi Marianela Garcia Alba kertoi uutistoimisto Reutersille.

Denguekuumetartunnan saanut indonesialaistyttö. Taudin tyypillisiä oireita ovat kuume, päänsärky, pahoinvointi ja nivelkivut.

Denguekuumetta vastaan taistellaan Argentiinassa säteilyttämällä tuhansia uroshyttysiä, jotka biologit vapauttavat myöhemmin luontoon siinä toivossa, että niiden jälkeläiset olisivat elinkelvottomia säteilyn aiheuttamien DNA-vaurioiden vuoksi.

”Tavoitteena on tehdä säteilylle altistuneista hyttysistä hallitseva tyyppi ja hillitä denguekuumeen leviämistä”, Garcia Alba lisäsi.

Hyttysiä on säteilytetty Argentiinassa jo vuodesta 2016 lähtien. Tällä hetkellä säteilytystä tehdään 10 000:n hyttysen viikkotahdilla. Tavoitteena olisi nostaa määrä puoleen miljoonaan hyttyseen viikossa. Ensimmäiset hyttyset on tarkoitus vapauttaa marraskuussa.

Terveysministeriö on kehottanut lisäksi ihmisiä tehostamaan hyttysten torjuntaa asentamalla hyttysverkkoja, käyttämällä hyönteiskarkotteita sekä poistamalla seisovaa vettä sisältäviä astioita, jotka voivat toimia hyttysten lisääntymispaikkoina.