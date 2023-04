Lula on pitänyt Ukrainaa osasyyllisenä Venäjän käynnistämään hyökkäyssotaan ja on perään­kuuluttanut neuvottelu­ratkaisua.

Lula on perään­kuuluttanut neuvottelu­ratkaisua Ukrainan ja Venäjän välille sekä syyttänyt Yhdysvaltoja sodan yllyttämisestä Ukrainan aseistamisella.

Brasilian presidentiksi tuoreeltaan palannut Luiz Inacio Lula da Silva on aloittanut kautensa ensimmäisen Euroopan-matkan vierailulla Portugalissa. Vierailu Brasilian entisen siirtomaa­isännän luona alkoi kireissä tunnelmissa, sillä Lula on herättänyt närkästystä Euroopassa kommenteillaan Ukrainan sodasta.

Lula on perään­kuuluttanut neuvottelu­ratkaisua Ukrainan ja Venäjän välille sekä syyttänyt Yhdysvaltoja sodan yllyttämisestä Ukrainan aseistamisella. Lula on myös sanonut, että Ukraina on osasyyllinen Venäjän käynnistämään hyökkäyssotaan.

Brasilia ei ole asettanut Venäjän-vastaisia pakotteita tai antanut asetarvikkeita Ukrainalle.

”Vaikkakin hallitukseni tuomitsee Ukrainan alueellisen koskemattomuuden loukkaamisen, tuemme neuvoteltua poliittista ratkaisua konfliktiin”, Lula totesi toimittajille tavattuaan Portugalin presidentin Marcelo Rebelo de Sousan Lissabonissa.

”Brasilia ei halua osallistua tähän sotaan. Brasilia haluaa luoda rauhaa”, Lula jatkoi.

Lula ja de Sousa tervehtivät toisiaan.

Naton perustajajäseniin kuuluvan Portugalin pääministeri de Sousa teki pesäeroa vieraansa kantoihin.

”Presidentti Lula uskoo, että tie oikeuden­mukaiseen ja kestävään rauhaan pitää sisällään neuvottelemisen ensiarvoisen tärkeänä asiana. Portugalin kanta on erilainen. Me uskomme, että jotta tie rauhaan olisi mahdollinen, on Ukrainalla oltava ensin oikeus puolustautua hyökkäykseltä”, de Sousa sanoi.

Ukrainan sotaan liittyvät kommentit voivat vaikeuttaa Lulan pyrkimyksiä lämmitellä uudelleen diplomaattisia suhteita, jotka olivat jäisiä Lulan ääri­oikeistolaisen edeltäjän Jair Bolsonaron valtakaudella. Yhdysvallat on syyttänyt Brasiliaa venäläisen ja kiinalaisen propagandan toistelusta.

Arvosteluryöpyn jälkeen Lula sanoi perjantaina lähettävänsä ulkopoliittisen neuvonantajansa Cesar Amorimin Kiovaan tapaamaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin.

Lula pitää puheen Portugalin parlamentille tiistaina, minkä jälkeen hän jatkaa matkaansa kahden päivän vierailulle Espanjaan, jossa hän tapaa kuninkaan ja pääministerin.