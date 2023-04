Uuden kirjan mukaan neuvonantaja Dominic Cummings kohteli Johnsonia kuin alaistaan. Boris Johnsonin tiedottajan mielestä uudet tiedot ovat ”pahansuopaa ja seksististä lörpötystä”.

”Älä kerro pääministerille.”

”Älkää viitsikö häiritä häntä tällaisella.”

Näin opasti virkamiehiä ja ministereitä Dominic Cummings, jonka oli määrä toimia pääministeri Boris Johnsonin neuvonantajana, mutta joka kohteli Johnsonia välillä kuin omaa alaistaan.

Britanniassa julkaistaan 4. toukokuuta kirja nimeltä Johnson at 10, jossa kerrotaan kaoottisista vaiheista, kovasta valtataistelusta ja karskista kulttuurista Britannian aiemman pääministerin Johnsonin valtakaudelta 2019–2022.

The Times -lehti on julkaissut kirjasta pari pidempää otetta, joissa keskitytään räiskyvän ja sekoilemiseen taipuvaisen Johnsonin sekä vallanhimoisen Cummingsin hankalaan suhteeseen. Johnson koki työssään tarvitsevansa Cummingsia, mutta pelkäsi myös jäävänsä sivuun päätöksenteosta ja apulaisensa varjoon.

”Minun pitäisi olla ohjaksissa. Minä olen Führer. Minä olen kuningas, joka tekee päätökset”, Johnson oli purkanut turhautumistaan yhdelle avustajalleen, joka puhuu kirjassa monien muiden tavoin nimettömänä.

Kirjan on tehnyt laajasti julkaissut historioitsija Anthony Seldon ja häntä avustanut Raymond Newell. Kaksikolta on aiemmin julkaistu kirja Johnsonin edeltäjästä Theresa Maystä. Kustantajan mukaan tuoretta kirjaa varten on haastateltu noin kahtasataa ihmistä.

Britannian pääministeri Boris Johnson juhli vaimonsa Carrien kanssa kuningatar Elisabetin 70-vuotista valtakautta kesäkuussa 2022.

Pääministerin kuninkuus vaikutti kirjan otteiden perusteella olevan pahasti hukassa. Yhden avustajan mukaan Downing Street 10 eli pääministerin virka-asunnon väki oli jakautunut kolmeen kerhoon, joista yhdet raportoivat suoraan Johnsonille, toiset Cummingsille ja kolmannet hallituksen kommunikoinnista vastanneelle pomolle Lee Cainille.

”Tilanne oli järkyttävän huolestuttavalla tolalla, sillä hän [Johnson] saattoi sanoa kolmea eri asiaa samana päivänä kolmelle eri porukalle ja sitten kiistää, että hän olisi muuttanut mieltään asioista tai että asiat olisivat keskenään ristiriidassa”, yksi pääministerin entinen avustaja päivitteli.

Johnsonin kohtaloksi tuli johtaa Britanniaa halki lähihistoriansa hurjimpia vaiheita: EU-eroa eli brexitiä, koronapandemiaa, talousvaikeuksia ja Ukrainassa käytävän suursodan alkuvaiheita.

Cummings oli brexitin kannalta ehkä maansa keskeisin hahmo, joka sai viekkailla viestintästrategioillaan taivuteltua brittien enemmistön äänestämään EU-eron puolesta kesäkuun 2016 kansanäänestyksessä.

Johnson koki tarvitsevansa Cummingsin neuvoja myös itse brexitin läpiviemiseen, joka oli vielä ennakoituakin vaikeampi tehtävä ja joka johti edeltäjä Theresa Mayn eroon kesällä 2019.

”Tämä päättyy varmaan kyyneliin, mutta tarvitsen häntä nyt”, Johnson oli todennut Cummingsin nostamisesta neuvonantajakseen kirjan mukaan.

Ennen kenenkään eroamista ja kyyneliä synnytettiin kuitenkin hullunmylly, jossa pääministerin hallinto muuttui aggressiiviseksi työpaikaksi, jossa ei kirosanoja säästelty. Cummings kiroili paljon ja machomainen käytös tarttui myös Johnsoniin, minkä erityisesti jotkut naiset kokivat uhkaavaksi.

Johnsonin tiedottaja kertoi The Guardian -lehdelle, ettei hän anna kirjalle suurtakaan arvoa. ”Tavallista pahansuopaa ja seksististä lörpötystä”, tiedottaja kertoi Johnsonin mielipiteeksi.

Dominic Cummings joutui pakkaamaan ja lähtemään pääministerin neuvonantajan tehtävistä marraskuussa 2020.

Britannian politiikkaa tarkasti seuraaville kirjassa ei ainakaan ensiotteiden perusteella liene suuria paljastuksia, mutta kirja saattaa olla värikkäästi kehystetty ja herkullisilla yksityiskohdilla maustettu kooste myrskyisistä vuosista.

Esimerkiksi HS on kertonut jo syksyllä 2019, kuinka häikäilemätön vallankäyttäjä Cummings oli ja kuinka häntä oli jo tuolloin verrattu historian pahamaineisiin hahmoihin, kuten venäläiseen munkkiin Grigori Rasputiniin. Cummings joutui lopulta eroamaan marraskuussa 2020 hävittyään valtataistelun Carrie Symondsille, pääministerin puolisolle, joka toimi Johnsonin epävirallisena neuvonantajana.

Kirjassa kerrotaan, kuinka Johnson ei välttämättä ottanut hallituksensa sisäisissä riidoissa aina tulevan vaimonsa puolta, vaan pelasi eri klikkejä toisiaan vastaan. Symondsilla, jonka kanssa Johnson avioitui keväällä 2021, oli tausta eläinaktivistina ja konservatiivipuolueen viestintäjohtajana.

Yhden lähteen mukaan Johnson saattoi muille puhuessaan sysätä vastuun jostain asiasta Symondsille ja sanoa, että tämä on ”hullu sekopää”, jota pääministeri ei pysty pitämään ohjaksissaan.

”Sitten hän meni yläkertaan [pääministerin asuntoon] ja kertoi hänelle [Symondsille], että me olemme mahdottomia ja meitä ei voi hallita. Hänellä oli tapana kaataa bensaa molempien osapuolten päälle ja katsoa, miten tuli käyttäytyy”, Johnsonin avustaja oli kertonut kirjan tekijöille.

Entisen avustajan Ed Listerin mielestä Johnsonin pääministerikauden päätöksistä vastuun kantaminen kuuluu lopulta Johnsonille itselleen.

”Hän kukoistaa kaaoksessa. Ne olivat kaikki hänen päätöksiään”, Lister kertoi.

Britit katselivat ja kuuntelivat Broadstairsin kaupungin pubissa Boris Johnsonin eroilmoitusta 7. heinäkuuta 2022.

Kaaosta, kriisejä ja skandaaleja riitti, kunnes Johnsonin konservatiivipuolueen ministerit ja kansanedustajat saivat heinäkuussa 2022 tarpeekseen ja erosivat hallituksesta sankoin joukoin. Taustalla olivat korona-aikana pidetyt juhlat sekä Johnsonia lähellä olleen kansanedustajan häirintäskandaali, josta Johnson antoi ristiriitaisia lausuntoja.

Kymmenien ministereiden ja virkamiesten erojen jälkeen erosta ilmoitti myös Johnson.

”Eikö tämä olekin ensimmäinen tunnettu tapaus, jossa uppoava laiva jättää rotan?” piruili Johnsonille parlamentissa Työväenpuolueen puheenjohtaja Keir Starmer.

Britannian EU-ero astui mutkikkaiden vaiheiden jälkeen voimaan Johnsonin valtakauden alkupuolella 1. helmikuuta 2020. Kautensa päätteeksi Johnson otti näkyvän roolin Ukrainan tukijana.

Hän teki yllätysvierailun Kiovaan suursodan alkuvaiheessa viime vuoden huhtikuussa. Toukokuussa 2022 Johnson matkasi Ruotsiin ja Suomeen antamaan maiden Nato-hakemuksille voimakkaan tukensa, joita hän ryyditti kirjallisilla turvatakuilla.