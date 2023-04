ISW:n mukaan Prigožin on ollut viimeaikaisissa ulostuloissaan yhä huolestuneempi ja antanut samanlaisia lausuntoja Venäjän hyökkäysoperaatioiden epävarmasta tulevaisuudesta Itä-Ukrainan Donbasissa.

Yhteinen tavoite on myös parantanut Venäjän sodanjohdon ja Wagner-palkka-armeijan johtaja Jevgeni Prigožinin aiemmin hyvin tulehtuneita välejä, ISW arvioi.

Venäläisen Wagner-palkka-armeijan johtaja Jevgeni Prigožin yrittää todennäköisesti saada Venäjän presidentin Vladimir Putinin siirtämään joukot puolustukselliseen vaiheeseen Venäjän varautuessa Ukrainan vastahyökkäykseen, yhdysvaltalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo arvioi tuoreessa raportissaan.

Prigožin väitti perjantaina, että Venäjän täytyy ”ankkuroida itsensä siten, että vastustajan on mahdollista repiä [Venäjän joukot pois asemistaan] vain kynsillään”.

Prigožin totesi myös, että Ukraina yrittää ”repiä” Venäjän joukot erilleen ja että Venäjän on vastustettava tällaisia hyökkäyksiä.

Prigožin haluaa Venäjän keskittyvän nykyisten etulinjojen pitämiseen sen sijaan, että maan joukot yrittäisivät saavuttaa uusia voittoja – tämä siksi, että Venäjän joukot ehtisivät parannella taistelutehokkuuttaan myöhempiä hyökkäysoperaatioita silmällä pitäen.

Putinin hyökkäämiseen keskittyvää strategiaa vastustaa ISW:n mukaan myös asevoimien johtoporras, joka todennäköisesti niin ikään yrittää kääntää Putinin pään puolustuksen kannalle.

