Evakuointeja Sudanista on päästy jatkamaan yöllä, ja maassa olevien suomalaisten tilanne näyttää hyvältä, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle.

Ministeriön tietojen mukaan suomalaisia on ollut maassa kaikkiaan viitisentoista, ja kaikkiin heistä on saatu yhteys. Osa on ollut maassa töissä ja osa vapaa-ajan matkalla.

Khartum on Tannerin mukaan edelleen vaarallinen ympäristö. Suurin haaste on siirtyminen kokoontumispaikkaan pääkaupungin sisällä.

Evakuoinnit lentoteitse ovat tällä hetkellä mahdollisia Sudanista. Kukaan ei kuitenkaan Tannerin mukaan tiedä, kuinka kauan evakuointi-ikkuna pysyy avoimena.

Myös muiden maiden evakuointeja on päästy jatkamaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Ranskan hallitus on kertonut, että maanantaiaamuun mennessä lähes 390 ihmistä oli päässyt lähtemään Sudanista. Saksa kertoi Reutersin mukaan evakuoineensa noin 300 ihmistä.

Sveitsin ulkoministeri Ignazio Cassis kertoi sunnuntaina Twiterissä, että Sveitsin suurlähetystö Khartumissa on suljettu. Työntekijät ja heidän läheisensä on ulkoministerin mukaan evakuoitu, Reuters toteaa.