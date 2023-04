Kremlin lehdistösihteerin Dmitri Peskovin poika väittää palvelleensa puoli vuotta Wagner-joukoissa Ukrainassa. Samaan aikaan hänen Teslaansa on sakotettu Moskovassa kahdesti, kertoo tiedot kyseenalaistava venäläis­julkaisu.

Viimeaikaiset väitteet siitä, että Kremlin lehdistösihteerin Dmitri Peskovin poika Nikolai Peskov olisi taistellut palkkasotilasryhmä Wagnerin joukoissa Ukrainassa ovat herättäneet epäilyksiä.

Nikolai Peskov, 33, antoi lauantaina venäläiselle Komsomolskaja Pravda -lehdelle haastattelun, jossa hän kertoo taistelleensa Wagner-joukoissa kuluneen puolen vuoden ajan. Haastattelusta on kertonut muun muassa uutistoimisto Reuters.

Maanpaossa työskentelevä venäläisjulkaisu Meduza kertoi sunnuntaina, ettei Dmitri Peskov vastannut sen lähettämään kysymykseen siitä, onko hänen poikansa todella taistellut Ukrainassa Wagnerin riveissä.

Maanantaina uutistoimisto AFP kertoi, että isä-Peskov vahvisti julkisuudessa poikansa osallistumisen sotatoimiin.

Komsomolskaja Pravdan haastattelussa nuorempi Peskov kertoi ottaneensa isänsä kautta yhteyttä palkkasotilasryhmään jo viime kesänä päästäkseen rintamalle.

Nikolai Peskov kutsui Wagner-joukkoa muun muassa ”ystävälliseksi” ryhmäksi ja kertoi, että tahtoisi palata sotaan ja heidän luokseen.

Nikolai Peskov kertoo käyttäneensä Wagner-joukoissa peitenimeä, minkä vuoksi kukaan ei olisi tiennyt hänen todellista henkilöllisyyttään. Venäläismedioiden haastatteleman lakimiehen mukaan valenimen käyttäminen ja väärien dokumenttien esittäminen voisi kuitenkin olla rangaistavaa.

Venäjällä suosittua keskusteluohjelmaa juontava propagandisti Vladimir Solovjov väittää kuvanneensa videota Peskovista Soledarin alueella tammikuun lopussa. Materiaalin aitoutta ei ole vahvistettu riippumattomista lähteistä.

Ilmoitus Nikolai Peskovin väitetystä taistelemisesta Wagner-joukoissa on kuitenkin herättänyt epäilyksiä, Meduza kertoo.

Epäilyksiä on herättänyt esimerkiksi se, että sillä aikaa kun nuorempi Peskov on väitetysti ollut rintamalla, on hänen Teslansa saanut ylinopeussakkoja Moskovassa. Sakot on Meduzan mukaan annettu 6. ja 24. marraskuuta, jolloin Nikolai Peskov on väitteidensä mukaan ollut Ukrainassa taistelemassa.

Autoon liittyvä todistusaineisto ei silti ole aivan aukotonta: venäläismedioiden mukaan ainakin isä-Peskovin tiedetään aiemmin käyttäneen poikansa Teslaa.

Wagner-ryhmän nykyisten ja entisten sotilaiden Telegram-kommenttien mukaan Nikolai Peskovia ei ole nähty rintamalla, Meduza kertoo – ”ei Soledarin eikä Bahmutin suunnilla”.

Nikolai Peskovin tutut ilmoittivat myös Telegram-kanavalla, ettei nuorempi Peskov ole kadonnut minnekään ainakaan pitkiksi ajoiksi.

Nikolai Peskov ei ole aiemmin julkisuudessa ilmaissut suuria haluja lähteä Ukrainaan taistelemaan.

Kun Venäjällä viime syyskuussa alkoi liikekannallepano, soittivat oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin tukijat huijauspuhelun muun muassa Nikolai Peskoville. Puhelussa he esittivät olevansa sotilaskomissariaatista ja tiedustelivat, miksei Peskov ole ilmoittautunut palvelukseen.

Peskov oli tällöin sanonut, ettei ”todellakaan olisi sopivaa”, että hän saapuisi paikalle ilmoittautumaan. Hän myös ilmoitti ”ratkaisevansa asian toisella tasolla”. Nauhoitettu puhelu kirvoitti kritiikkiä, sillä sen tulkittiin osoittavan, ettei Venäjän päättäjillä ollut aikomusta lähettää läheisiään sotaan.

Komsomolskaja Pravdan tuoreessa haastattelussa Nikolai Peskov kertoi, että huijauspuhelun aikaan hän olisi ollut jo valmistautumassa palvelukseen ja olisi ollut siksi hermostunut.

”Tämä on tietysti tavallisille ihmisille epätavallinen tilanne, koska kaikki ovat tottuneet siihen, että eliitti piilottaa omat lapsensa”, kommentoi Wagner-joukkojen perustaja Jevgeni Prigožin tietoja nuoremman Peskovin Wagner-palveluksesta AFP:n mukaan.

Venäjän puolustusministeriön kerrotaan aloittaneen uuden näkyvän kampanjan, jolla yritetään saada vapaaehtoisia sotimaan Ukrainaan. Lisäksi Wagner-palkkasotilasryhmä on lopettanut vankien värväämisen riveihinsä, joten sekin kamppailee nyt taistelu­ikäisistä, vapaaehtoisista miehistä.

Ei ole tiedossa, onko Peskovin väitetty kuuluminen Wagner-joukkoihin esimerkiksi osa jompaakumpaa kampanjaa.