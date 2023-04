Kenian poliisi on ottanut kiinni miespastorin, jota epäillään osallisuudesta kuolemiin. Mies kuulunee kultin johtohahmoihin, ja Nationin mukaan hänet löydettiin samaiselta tontilta lukemasta Raamattua.

Kulttitutkintaan liittyvässä etsinnässä Shakaholan kylässä Keniassa on löydetty maanantaina 26 uutta ruumista. Perjantaina alkaneissa etsinnöissä ruumiita on kaivettu esiin kaikkiaan 65. Lisäksi kahdeksan pelastettua on kuollut sairaalassa.

Asiasta kertoo kenialainen Nation-media.

Kuolleet on löydetty Good News International -kirkon johtajan Paul Mackenzien mailta. Hänen on väitetty kehottaneen seuraajiaan näännyttämään itsensä nälkään, jotta nämä tapaisivat Jeesuksen. Mackenzie on poliisin huostassa.

Nation kertoo, että poliisi on ottanut kiinni pastoriksi esittäytyneen miehen, jota epäillään osallisuudesta tapahtumiin. Mies kuulunee kultin johtohahmoihin, ja Nationin mukaan hänet löydettiin samaiselta tontilta lukemasta Raamattua. Tontilla on kokoa noin 800 eekkeriä.

Maanantain etsinnöissä yhdeksän ihmistä saatiin pelastettua nälkäkuoleman partaalta. Heistä viisi oli kuitenkin kriittisessä tilassa ja kuljetettiin sairaalaan.

Maanantaina alueelta tehtiin myös etsintöjen toistaiseksi suurin yksittäinen hautalöytö, seitsemän ihmisen yhteishauta.

Tällä hetkellä poliisi epäilee, että osa uhreista ei ole nääntynyt nälkään vaan heidät on kenties tapettu, Nation kertoo.

Koko operaation aikana 29 ihmistä on löydetty elossa ja viety sairaalaan.

Kenian presidentti William Ruto kommentoi tapausta ensimmäistä kertaa maanantaina. Hän kutsui Mackenzietä törkeäksi rikolliseksi.

”Terroristit käyttävät uskontoa hyväkseen karmeissa teoissaan. Mackenzien kaltaiset ihmiset toimivat täysin samoin”, hän sanoi Nationin mukaan.

Ruto totesi, että kultti­johtaja Mackenzie ja hänen kaltaisensa kuuluvat vankilaan.