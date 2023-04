Tulevaan lakkoon on määrä osallistua ensimmäistä kertaa myös ensiavussa, tehohoidossa ja syöpäosastoilla työskenteleviä hoitajia.

Britannian terveysministeri Steve Barclay sanoo, että tuleva lakko on laiton.

Britannian hallitus aikoo pyytää oikeutta julistamaan kuun lopussa alkavaksi suunnitellun kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän (NHS) sairaanhoitajalakon osin laittomaksi.

RCN-ammattiliiton hoitajat hylkäsivät aikaisemmin tässä kuussa työnantajan viiden prosentin palkankorotustarjouksen.

Lakon on määrä alkaa 30. huhtikuuta ja loppua 2. toukokuuta. Työnantajien mukaan lakko on laiton, koska lain mukaan liitoilla on puoli vuotta aikaa ensimmäisestä lakkopäätöksestä itse lakkoihin. Tämä aika loppuu työnantajien mukaan 1. toukokuuta.

”Olen laillisen lakko-oikeuden vakaa kannattaja, mutta hallitus ei voi vain seurata, kun ryhdytään selvästi laittomaan lakkoon. Minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin edetä oikeustoimiin”, perusteli terveysministeri Steve Barclay.

