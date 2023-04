Kannabis oli määrä vapauttaa Saksassa, mutta lakiesitys vesittyi. Tarkoittaako se sitä, että kansalaisaloite ei voi edetä Suomessakaan?

Kävi taas niin kuin aina. Vielä tammikuussa Saksa suunnitteli ryhtyvänsä Euroopan edelläkävijäksi maana, jossa kannabiksen kasvatus ja myynti on sallittu.

Huhtikuussa terveysministeri Karl Lautenbach ilmoitti, ettei täyttä vapautusta tulekaan. Saksa etenee pienin askelin.

Tärkeimpänä syynä oli ilmeisesti se, ettei Saksa halunnut törmäystä EU-komission kanssa. EU:n neuvoston eli jäsenmaiden vuonna 2004 tekemän linjauksen mukaan jäsenmaiden pitää rajoittaa huumeiden kauppaa, siis myös kannabiksen.

Hieman vastaavalla tavalla kävi Luxemburgissa, joka ilmoitti vuonna 2018 vapauttavansa kannabiksen. Lopulta vapautus jäi puolitiehen.

Saksan terveysministeri Karl Lauterbach.

Kysymys on ajankohtainen Suomessakin, sillä kansalaisaloite kannabiksen vapauttamiseksi saavutti huhtikuun 20. päivänä vaaditut 50 000 allekirjoitusta. Se siis etenee eduskunnan käsittelyyn.

Tarkoittavatko Saksan ja Luxemburgin kokemukset sitä, että kansalaisaloite on yhtä tyhjän kanssa?

Takapakeista huolimatta Euroopassa on selvä suunta kannabiksen vapauttamiselle. Malta salli ensimmäisenä EU-maana kannabiksen käytön täysi-ikäisille vuonna 2021. Maltalla voi jopa tilata Wolt-kotiinkuljetuksella puolisynteettistä HHC-kannabista. Myös Tšekki suunnittelee vapauttamista vuonna 2024.

Useissa maissa pienien määrien hallussapitoa ja käyttöä katsotaan jo läpi sormien. Ainakin Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Sveitsissä, Hollannissa, Luxemburgissa ja Portugalissa kannabiksen käyttö on sallittua tai siitä ei rangaista.

Tätä kutsutaan dekriminalisoinniksi. Laillistaminen menisi pidemmälle ja tarkoittaisi karkeasti sitä, että kannabista voisi ostaa kaupasta ja siitä maksettaisiin veroja.

Tarkkaa rajaa on vaikea vetää. Laillisenkin kannabiksen käyttämistä ja myyntiä tietenkin säänneltäisiin ja rajoitettaisiin, kuten alkoholin ja tupakan kohdalla. Olisiko vain hallussapito laillista, vai saisiko kannabista myös myydä ja ostaa? Jos saisi, pitäisikö mennä maitokauppaan, Alkoon vai apteekkiin? Olisiko ikäraja 18 vuotta vai 20 vuotta? Miten kannabista verotettaisiin?

Koska laillistaminen on paljon mutkikkaampaa kuin kuulostaa, vapauttamisen kannattajat puhuvat mielellään kannabiksen sääntelystä.

Eurooppa tulee kannabiksen vapauttamisessa Amerikan mantereita perässä. Ensimmäisenä kannabiksen laillisti Uruguay vuonna 2013 ja toisena Kanada 2018. Yhdysvalloissa kannabis on laillista nyt 21 osavaltiossa.

Kokemukset Amerikoista ovat suorastaan latteat siihen nähden, miten paljon aiheesta on käyty raivokasta keskustelua. Esimerkiksi Cato-instituutti totesi raportissaan vuonna 2021, että niin puolustajien kuin vastustajienkin melkein kaikki argumentit ovat yliampuvia.

Aikuisten kannabiksenkäyttö on laillistamisen myötä ehkä hieman lisääntynyt, mutta nuorten käyttö on yleensä vähentynyt. Liikenneonnettomuudet eivät ole lisääntyneet. Rikollisuus ei ole lisääntynyt, mutta ei toisaalta vähentynytkään, kuten laillistamisen puolustajat usein argumentoivat. Laillistamisen merkitys taloudelle on yleensä olematon ja parhaimmillaankin mitätön, koska laillisenakin kyse on melko marginaalisesta ilmiöstä.

Ainoa merkittävä seuraus ovat Cato-instituutin mukaan verotulot, joita laillistaminen on yleensä lisännyt jopa odotuksia enemmän. Valtion tai kuntien kirstuja ei niillä silti täytetä. Yhdysvalloissa ja Kanadassa on kannabistulot ovat usein korvamerkittyjä haittojen vähentämiseen.

Kannabiksen laillistamista kannattava marssi Berliinissä huhtikuussa.

Tällä hetkellä Suomen hallituskokoonpanosta ei vielä ole tietoa, mutta hallitusta johtanee suurin vaalivoittaja kokoomus. Tämä on EU:ta suurempi ja luultavasti jo ylikäymätön este lain menestykselle, sillä kokoomus ja sen puheenjohtaja Petteri Orpo vastustavat kannabiksen laillistamista. Vaikuttaa siis epätodennäköiseltä, että aloite päätyisi lähellekään EU-komissiota.

Suomessa kannabis ei ole vaalitenteissä nostattanut paljon tunteita. Edellinen kansalaisaloite kannabiksen dekriminalisoimiseksi eteni eduskuntaan 2019 ja kaatui lakivaliokunnan mietinnössä. Silloin tosin yksikään puolue ei vielä kannattanut laillistamista tai dekriminalisointia.

Nyt puolueita on jo kaksi, mutta molemmat näyttävät päätyvän oppositioon. Viime vuonna vihreät ja vasemmistoliitto päätyivät kannattamaan kannabiksen laillistamista ja kaikkien huumeiden dekriminalisointia.

Keskustelu saattaa silti herätä vuotta 2019 vilkkaammin, koska myös kokoomusnuoret kannattaa nyt kannabiksen laillistamista.

Myös Saksassa juuri puolueiden nuorisojärjestöt puskivat kannabiskysymystä eteenpäin. Lopulta kannabiksen sääntely oli yksi harvoista hallituspuolueita yhdistäneistä kysymyksistä.

Saksan valitsemat pienetkin askelet ovat kuitenkin merkittäviä uudistuksia ja vaikuttanevat Euroopan tulevaan kannabiksen sääntelyyn.

Suunnitelman mukaan täysi-ikäinen saa Saksassa käyttää kannabista kotonaan laillisesti ja kasvattaa kolme päihdyttävää THC:tä sisältävää hamppukasvia.

Amsterdam on tunnettu coffeeshopeistaan eli kannabiskahviloistaan. Niistä voi kuka tahansa ostaa kannabista, mikä on johtanut kannabisturismiin.

Tällaisen Hollannin mallin sijaan Saksaan on ensimmäisessä vaiheessa tulossa Espanjan malli, joka nojaa yksityisklubeihin. Espanjassa kannabista voi käyttää erityisissä kannabisklubeissa, jotka eivät saa tuottaa voittoa.

Tämä on varovainen vaihtoehto, jossa ei tarvitse pelätä kannabisturismin haittoja. Toisaalta verotulot jäävät saamatta. Saksa suunnittelee siirtyvänsä kannabiksen vähittäiskauppaan myöhemmin.