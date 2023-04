Mediamoguli Rupert Murdochin yhtiö maksoi prinssi Williamille ”suuren summan rahaa” vanhan salakuuntelukanteen sovittelusta, brittiläinen oikeusistuin kertoi tiistaina.

Prinssi William on brittiläisen tuomioistuimen mukaan sopinut kaikessa hiljaisuudessa puhelimensa salakuunteluun liittyneen takavuosien jupakan. Maksajana on tuomioistuimen mukaan ollut mediamiljardööri Rupert Murdochin imperiumi.

Prinssi William maksettiin hiljaiseksi tuomioistuimen mukaan vuonna 2020. Hän oli sitä ennen nostanut kanteen Murdoch-yhtiön omistamia The Sun- ja News of the World -lehtiä vastaan.

Tuomioistuimen mukaan Buckinghamin palatsin ja Murdochin omistaman News Group Newspapersin (NGN) välillä oli asian rahalla sopimisesta ”salainen sopimus”.

Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimisto Reuters, The Guardian ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Kaikki alkoi vuonna 2005, jolloin prinssi William oli polvileikkauksessa. Prinssin epäilyt heräsivät, kun Murdochin omistama skandaalilehti News of The World -kirjoitti polvi­vammasta jutun. Siitä tiesi vain muutama ihminen. Seuraavaksi lehti kirjoitti jutun, jossa kerrottiin Williamin lainanneen av-laitteistoa toimittajaystävältään Tom Bradylta. Lehti julkaisi jutun ennen kuin prinssi oli lainannut laitteita.

Tammikuussa 2007 jutun kirjoittanut toimittaja ja hänen kanssaan työskennellyt yksityisetsivä tuomittiin vankilaan prinssi Charlesin lehdistöavustajan, prinssi Williamin ja prinssi Harryn avustajien salakuuntelusta.

Poliisi löysi toimittajan ja yksityisetsivän kotoa lähes 3 000 puhelinnumeroa ja niiden vastaajiin 91 pin-koodia. Kuninkaallisten lisäksi kaksikko oli salakuunnellut ainakin viiden muun ihmisen puhelinvastaajia.

Murdoch halusi ilmeisesti ainakin osittain lopettaa kuohunnan tapahtuneen ympärillä, sillä News of the World -lehti ilmestyi viimeisen kerran heinäkuussa 2011.

Tiistaina brittituomioistuin vahvisti oikeudenkäynti­pöytäkirjoihinsa vedoten, että prinssi William selvitti puhelinhakkerointi­tapaukset salaa. BBC:n mukaan Murdochin mediaimperiumi maksoi prinssi Williamille ”erittäin suuren summan” hyssyttelyrahaa, jotta vanhat salakuuntelutapaukset jäisivät unholaan.

Hiljentämisraha on maksettu prinssi Williamille vuonna 2020 sen jälkeen, kun Williamin veli prinssi Harry haastoi Murdochin The Sun -lehden oikeuteen.

Prinssi Harry jatkoi omaa oikeustaisteluaan Murdoch-imperiumin kanssa korkeimmassa oikeudessa tiistaina.

Harry kertoi tuomioistuimelle yrittäneensä pyytää Murdochin yhtiöltä anteeksipyyntöä jo edesmenneen kuningatar Elisabet II:n pyynnöstä.

Kuninkaallisen perheen mukaan kuninkaallisten ja Murdochin imperiumin johtoryhmän välillä solmittiin salainen sopimus jo ennen vuotta 2012. Osana väitettyä sopimusta sekä prinssi William että Harry ovat viivytelleet oikeuskäsittely­prosessiensa kanssa.

Prinssi Harryn mukaan sopimus solmittiin 1980-luvulla, jolloin The Sun nauhoitti salaa prinssi Charlesin ja Camillan välisen intiimin puhelinkeskustelun. Salakuuntelutapaus jätti syvät jäljet kuninkaalliseen perheeseen ja vahingoitti etenkin prinssi Charlesin ja prinsessa Dianan avioliittoa.

Harryn mukaan kuninkaallinen perhe halusi kaikin keinoin välttää samankaltaisen uutisoinnin toistumisen ja perheen yksityisasioiden penkomisen aina todistajanaitiossa asti.

Murdochin yhtiön tiedottajan mukaan ”The Sun ei ota vastuuta tai myönnä syytöksiä” ja korosti, että monet Harryn väitteistä ovat peräisin kymmenien vuosien takaa.