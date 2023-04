Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun ydinasevaltio-Venäjältä uhkaillaan ydiaseen käytöllä.

Jos olisi pakko käyttää ydinasetta, niin Venäjän ”käsi ei tärise”, ilmoitti Venäjän entinen presidentti, turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun ydinasevaltio-Venäjältä uhkaillaan ydiaseen käytöllä.

Medvedev puhui tiistaina ydinsodan ja uuden maailmansodan uhasta puheen­vuorossaan Znanie-yhteisön tiedemaratonissa. Puheenvuorot lähetettiin myös suorana lähetyksenä muun muassa venäläisessä sosiaalisen median kanavassa Vkontaktessa.

”Jos käsissäsi on jokin ase, entisenä presidenttinä tiedän, mitä se merkitsee, on oltava valmis tietyssä tilanteessa siihen, että kätesi ei tärise sitä käyttäessä. Mahdollisten vastustajiemme ei tule aliarvioida kaikkia näitä tekijöitä”, Medvedev sanoi.

Ydinsodan riskin Medvedev arvioi kohoavan ”päivä päivältä”.

”Huolestuttaako teitä todella ilmastonmuutos noin paljon? Minun mielestäni se ei ole mitään verrattuna mahdollisuuteen olla viidentuhannen Kelvin-asteen lämpöisen räjähdyksen keskiössä”, Medvedev sanoi Lenta.ru -julkaisun mukaan.

Tieteessä ja tekniikassa käytettävä Kelvin-lämpöasteikko alkaa absoluuttisesta nollapisteestä. 5 000 Kelvin-astetta vastaa 4 726,85 Celsius-astetta.

”Onko sellainen mahdollisuus tänä päivänä? Kyllä on. Ja se kasvaa päivä päivältä kaikkien tuntemista syistä”, Medvedev jatkoi.

Entisen presidentin mukaan myös maailmansota on mahdollinen, mutta vielä vältettävissä.

”Maailma on sairas, ja on hyvin todennäköistä, että se on uuden maailmansodan partaalla. Onko se väistämätöntä? Ei, ei ole”, Kommersant siteerasi Medvedeviä.