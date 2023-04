Virolaisen turvallisuusasiantuntijan mukaan asiakirjojen paljastamat Venäjän vaikutuskeinot Baltiassa ovat jo aiemmin tunnettuja. Ensimmäistä kertaa tietoja kuitenkin vuodettiin julkisuuteen.

Kremlistä vuotaneet, Baltiaa koskevat tiedot Venäjän vaikutuskeinoista ovat virolaiselle turvallisuusasiantuntijalle Rainer Saksille tuttua tavaraa.

Eesti Päevaleht julkaisi keskiviikkona yhteistyölehtiensä kanssa paljastuksen keinoista, joilla Venäjä pyrkii lisäämään vaikutusvaltaansa Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Tiedot pohjautuvat lehden mukaan vuodettuihin asiakirjoihin.

”Venäjän perinteiset vaikutuskeinot Baltiassa oli koottu yhteen. Ei mitään uutta”, sanoo Saks.

Vuodetuissa asiakirjoissa mainitaan samoja aiheita, joista Viron suojelupoliisilla on tapana kirjoittaa vuosiraporteissaan: Venäjän maanmiespolitiikka, venäläisen historiakäsityksen ja Venäjä-myönteisten sekä EU-skeptisten liikkeiden edistäminen.

Saks oli Viron ulkomaantiedustelun päällikkö vuosina 2011–2015. Nykyisin hänet tunnetaan turvallisuuspolitiikan bloggaajana, joka kommentoi lähes päivittäin Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa Viron lehdistölle.

Ainutlaatuisena hän pitää Kremlin työkaluvalikoiman vuotoa julkisuuteen.

”Samanlaisia papereita ei ole koskaan aiemmin nähty meillä julkisuudessa”, sanoo Saks.

Vaikka teksti kertoo Venäjän pitkään Baltiassa käyttämistä vaikutuskeinoista, Saksista oli epämukava lukea sitä.

”Hiukan häiritsevää on lukea kaikkea sitä yhdestä asiakirjasta.”

Saksin vaikutelma on, että Eesti Päevalehden julkaisemat asiakirjat ovat aitoja, mutta ne eivät vastaa toteutuneita suunnitelmia.

Dokumentit ovat lehden mukaan laadittu ennen Venäjän suurhyökkäystä Ukrainaan kesällä ja syksyllä 2021. Laatija ei näytä olleen tietoinen pian alkavasta sodasta eikä sen vaikutuksesta esimerkiksi yritysyhteistyöhön.

”Kyseessä ei ole suunnitelma, vaan yhteenveto”, Saks sanoo.

Vuodon mukaan asiapaperit on laatinut Kremlissä toimiva rajat ylittävän yhteistyön hallinto. Saks rinnastaa sen lähinnä ajatushautomoon, jolla ei ole suoraa vaikutusta suunnitelmiin.

Voisiko vuoto kuitenkin heijastaa Ukrainaan hyökänneen Venäjän jatkoaikeita Baltian suunnalla?

”Ei”, sanoo Saks.

”En usko, että paperi on minkäänlainen merkki jatkotoimista Baltian maiden suunnalla.”

Entä voisiko virolaistaustaisella Venäjän presidentinhallinnon päälliköllä Anton Vainolla olla sormensa pelissä asiakirjojen kirjoittajana tai tilaajana?

”Ei. Niin korkealla tasolla papereita ei ole käsitelty”, arvioi Saks.

Saks arvioi, ettei Venäjällä ole strategista suunnitelmaa Baltian varalle. Hän on vakuuttunut, että Baltian maat eivät ylipäätään ole tällä hetkellä kovin korkealla Venäjän poliittisella agendalla.

”Baltian maat eivät ole Venäjälle ensisijaisen tärkeitä. Pääkiinnostus on etelässä päin, kuten sota Ukrainaa vastaan osoittaa.”

Eesti Päevaleht julkaisi talvella tietoja samasta Kremlin lähteestä vuotaneista papereista. Ne koskivat Moldovaa ja Valko-Venäjää. Niissä käsiteltiin myös sotilaallisia toimia. Baltia-papereissa sotilaallisia toimia ei monien helpotukseksi mainita.

Saksin mukaan Venäjällä ei paraillaan ole myöskään poliittista tahtoa sotilasoperaatioihin Baltian suunnalla. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö Venäjän armeija harjoittelisi jatkuvasti siltä varalta, että tilanne muuttuu.

Virolaisessa keskustelussa vuotopapereista on todettu, että yritysyhteistyön edistämistä koskevat kohdat ovat vanhentuneet sodan vuoksi. Toisaalta Venäjän poliittinen vaikutustoiminta näkyi maaliskuun parlamenttivaaleissa juuri niin kuin vuotopaperit kuvastavat.

Koos-puoluetta vaaleissa edustanut Aivo Peterson on pidätetty epäiltynä Viron valtion vastaisen suhteen luomisesta. Peterson kampanjoi sosiaalisen median kanavilla Venäjän miehittämiltä alueilta Itä-Ukrainasta käsin sekä Venäjän propagandakanavilla. Suuresta henkilökohtaisesta äänimäärästään huolimatta hän ei yltänyt parlamenttiin.

Saksin mukaan Venäjä on aina pyrkinyt vaikuttamaan poliittisiin liikkeisiin ja yhdistyksiin Virossa. Se on osa samaa maanmiespolitiikkaa, johon on kuulunut yritys lisätä vaikutusvaltaa venäläisen koulun ja kirkon kautta.

”Venäjän maanmiespolitiikka ei ole ollut kovin menestyksekäs Virossa”, Saks arvioi.

