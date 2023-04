Trumpin tiistaisessa puheessa oli radikalismia, jossa totuus oli enää mausteena, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Yhdysvalloilla on ensi vuonna edessään hyvin myrskyisät presidentinvaalit, joissa ottavat yhteen istuva demokraattipresidentti Joe Biden ja kohtalaisen suurella varmuudella hänen edeltäjänsä, republikaani Donald Trump.

Biden ilmoitti virallisesti ehdokkuudestaan tiistaina, mikä sinetöi sen, että demokraattien puolella tuskin nähdään puoluetta repivää esivaalia. Esimerkiksi suosittu senaattori Bernie Sanders ilmoitti heti, että hän ei haasta Bidenia, vaan asettuu presidentin tukijoukkoihin.

Yhdysvalloissa on tapana, että jos istuva presidentti haluaa toiselle kaudelle, hänen oma puolueensa asettuu presidentin tueksi ja muut presidentin virasta haaveilijat siirtävät kunnianhimokalentereitaan neljällä vuodella eteenpäin.

Yksi skenaario olisi voinut olla se, että maansa historian vanhin presidentti, 80-vuotias Biden olisi jättänyt työnsä yhteen kauteen ja tehnyt tilaa varapresidentti Kamala Harrisille. Harris, 58, ei ole kuitenkaan ollut erityisen näkyvä taikka onnistunut varapresidentti, joten puolue ottaa pienemmän riskin Bidenin uudella ehdokkuudella.

Biden olisi voinut myös tipauttaa Harrisin rinnaltaan ja etsiä valovoimaisempaa varapresidenttiehdokasta, mutta niin ei ole käymässä. Harris on jälleen Bidenin aisapari, vaikka vain noin 43 prosenttia amerikkalaisista tukee häntä työssään.

Presidentti Joe Biden piti liittovaltion tilaa käsittelevän puheensa kongressissa helmikuussa. Taustalla varapresidentti Kamala Harris.

Koska tilanne demokraattipuolella on selvä, huomio vuoden 2024 vaalien osalta siirtyy enimmäkseen republikaaneihin ensi vuoden kesään asti. Nyt odotellaan ilmoitus kerrallaan, keillä republikaaneilla on uskallusta lähteä haastamaan ehdokkuudestaan jo viime marraskuussa ilmoittanutta 76-vuotiasta Trumpia.

Tähän mennessä uskalikkoja on nähty neljä, mutta heistä suosituimmallakaan – entisellä YK-suurlähettiläällä Nikki Haleyllä – ei ole kuin neljän prosentin kannatus puolueessaan. Trumpia taas tukee kyselyjen keskiarvojen mukaan 51 prosenttia republikaaneista.

Yleisesti ajatellaan, että Trumpin kovin haastaja on Floridan kuvernööri Ron DeSantis, jota tukee noin 24 prosenttia. Hän ei ole vielä julistautunut virallisesti ehdokkaaksi, mutta käytös kertoo, että se hänestä tulee.

On odotettavaa, että republikaanien keskinäisestä kamppailusta tulee jossain määrin vuoden 2016 esivaalien uusinta. Tuolloin kisaan ilmoittautui kuusitoista varteenotettavaa republikaania, jotka ilmoittivat ehdokkuuksistaan maalis-heinäkuun 2015 aikahaarukassa. Tästä joukosta viidellä loppui usko, rahat tai molemmat jo ennen varsinaisten esivaalien käynnistymistä vuoden 2016 alussa.

Kun itse vaalitaistelu pääsi käyntiin, Trump murskasi vastustajansa yksi kerrallaan. Republikaanien ehdokkaaksi povattiin pitkään Floridan entistä kuvernööriä Jeb Bushia, mutta hänen kannatuksensa nuupahti ennen esivaaleja.

Trumpin lisäksi vain kolme ehdokasta voitti vuonna 2016 yhtään mitään esivaaleissa, yksi heistä yhden osavaltion ja toinen kolme osavaltiota. Parhaimmin pärjäsi Texasin senaattori Ted Cruz, joka kahmi yksitoista voittoa. Silti myös hän hävisi verisesti Trumpille.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis allekirjoitti viime vuonna lain, jolla pyritään lopettamaan liberaalien woke-kulttuuri.

On mahdollista, että DeSantisin kannatus lähtee nousuun sen jälkeen, kun hän virallistaa ehdokkuutensa. Mutta sekin on mahdollista, että hänen kannatuksensa huippukohta on nähty ja Trump vakuuttaa republikaanit siitä, ettei kukaan muu voi edes yrittää kaataa Bidenia.

Taktikoivien äänestäjien on otettava huomioon, että Bidenilla on puolellaan istuvan presidentin etulyöntiasema ja näkyvyys. Näin ollen Trump saisi taakseen niitäkin republikaaneja, jotka äänestävät häntä vain nenästään kiinni pidellen. Vaikka Trump voi olla heidän näkökulmastaan hullu, hän on heidän hullunsa.

Trumpin etuna on myös se, että suuri osa republikaaneista tuntee häntä kohtaan suurempaa lojaaliutta kuin itse puoluetta kohtaan. Lisäksi melko merkittävä osa Trumpin tukijoista uskoo Trumpin emävalheeseen, jonka mukaan Biden voitti vuoden 2020 vaalit petoksella. Nyt on koston aika.

Trumpin etuna on myös se, että häneen eivät päde mitkään normaalin politiikan lait. Hänen puolueensa eliitti ei ole koskaan uskaltanut irrottautua miehestä, vaikka hän on jo yhdet vaalit hävinnyt, joutunut kahdesti valtakunnanoikeuteen ja jäänyt kiinni tuhansista valheista, joista osa on johtanut myös väkivaltaan.

Trumpia vastaan on käynnistetty tai käynnistymässä useita oikeusjuttuja, mutta niiden vaikutus hänen kannatukseensa on kysymysmerkki ja mahdollisesti positiivinen. Trumpin tukijoukoissa elää yleisesti usko siihen, että Trumpiin kohdistuu noitavaino ja väitteet veropetoksista, vaalilakien rikkomisesta ja raiskauksista ovat pelkkää valhetta.

Kun Biden oli tiistaina ilmoittanut ehdokkuudestaan, Trump antoi videoidussa puheessaan esimakua siitä, millä asenteella hän vaaleihin lähtee. Puheen perusteella hän valmistautuu tämänkertaisiin vaaleihin pidäkkeettömällä, salaliittoväkeen vetoavalla radikalismilla, jossa totuus on enää mauste äänten kalastelussa.

”Voitte ottaa Yhdysvaltain historian viisi huonointa presidenttiä ja pistää heidät yhteen ja he eivät ole yhdessäkään tehneet sellaista vahinkoa kuin Joe Biden… eivät läheskään”, Trump väitti.

Trump lämmitti puheessaan uusiksi vaalien 2016 teemansa, jossa hän syytti Meksikoa siitä, että se lähettää huumeensa, rikollisensa ja raiskaajansa Yhdysvaltoihin. Tällä kertaa Trump väitti, että Bidenin kaudella ”eteläinen rajamme on lakkautettu” ja Meksikon mielisairaalat ja vankilat dumppaavat asukkaansa Yhdysvaltoihin.

”Olemme kuin kaatopaikka.”

Trumpin mukaan Bidenin Yhdysvalloissa ”kodittomat, narkomaanit ja väkivaltarikolliset” ovat vallanneet kaupungit ja poliisivoimat on muutettu aseiksi, joilla käydään republikaanien ja konservatiivien kimppuun. Asevoimien upseerit ovat Trumpin mukaan liberaalin woke-hössötyksen pauloissa.

Lastenkin tilanteesta Trumpilla oli näkemys: ”Vasemmiston friikit ja kiihkoilijat aivopesevät ja turmelevat lapsemme.”

”Yhdysvaltain historian korruptoitunein presidentti” Biden on Trumpin mukaan häpäissyt maansa sen jälkeen kun hän varasti itselleen presidenttiyden 2020. Trumpin mukaan Ukrainassa ei sodittaisi, jos hän olisi presidentti, ja nyt hänen tehtävänsä on estää kolmannen maailmansodan puhkeaminen.

Trumpin puhe oli niin täynnä vääristelyä ja kiihkoa, että sen vertaista on vaikea löytää Yhdysvalloista. Ehkä lähimmäksi pääsee georgialainen republikaanien kongressiedustaja Marjorie Taylor Greene, 48, joka on takavuosina levittänyt salaliittoteorioita siitä, kuinka demokraatit ovat pedofiileja ja saatanaa palvovan globalistisen salaliiton puolue.

Greene on puhunut siitä, että vain Trump voi Yhdysvallat moiselta salaliitolta pelastaa. Hän on myös ilmaissut haluavansa Trumpin varapresidentiksi. Trumpin puolestaan on kerrottu harkitsevan Greenen ottamista rinnalleen.

Georgian osavaltion radikaali kongressiedustaja Marjorie Taylor Greene puhui Donald Trumpin kampanjatilaisuudessa Texasin Wacossa maaliskuussa.

Valtakunnalliset kyselyt ovat näyttäneet, että Trumpin ja Bidenin kannatukset ovat lähes tasoissa. Kyselyistä näkyy myös, kuinka merkittävän epäsuositusta kaksikosta on kyse.

Amerikkalaisista 42 prosenttia sanoo pitävänsä Bidenia arvossa. Trumpin kohdalla vastaava lukema on 39 prosenttia. Jo puolitoista vuotta ennen vaaleja näkee, että yli puolet kansasta pettyy vaalitulokseen.

Vaaleihin valmistautuvien liberaalien amerikkalaisten suurimmat huolet kilpistyvät kahteen kysymykseen: Alkaako Bidenia ikä painaa, kun siitä kannettiin huolta jo vuoden 2020 vaalien alla? Ja vajoaako Yhdysvaltain talous lähiaikoina taantumaan?

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Bidenin pitää toivoa, että todennäköisesti tuleva taantuma iskisi jo lähikuukausina, jolloin talous saattaisi olla taas nousu-uralla vaalisyksyn koittaessa.

Jos näin ei käy, helposti talousvaikeuksiin hermostuvia ja vaihtelunhaluisia amerikkalaisia voi alkaa kiinnostaa hyvin radikaali vaihtoehto.

Lähteet: FiveThirtyEight.com, RealClearPolitics.com, Politico, The New York Times, The Washington Post, AP, Vanity Fair, NPR, CNN, Bloomberg, IMF, NBC, Valkoinen talo, Trump War Room, Time, HS, Wikipedia.