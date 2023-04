Yleisenä tavoitteena on vähentää Naton läsnäoloa ja vaikutusvaltaa sekä vahvistaa Venäjän vaikutusvaltaa ja venäläistä kulttuuria.

Kansainvälinen toimittajaverkosto on julkaissut tietoa asiakirjoista, jotka koskevat Venäjän vaikuttamispyrkimyksiä Baltian maissa.

Vuodetut asiakirjat on laadittu Venäjän presidentinhallinnossa kesällä ja syksyllä 2021.

Asiakirjat sisältävät erilliset suunnitelmat Latvian, Liettuan ja Viron osalta. Pääpiirteissään niiden tavoitteet ovat samankaltaisia. Tietoja ovat julkaisseet muun muassa ruotsalainen Expressen ja virolainen Eesti Päevaleht.

Yleisenä tavoitteena on vähentää Naton läsnäoloa ja vaikutusvaltaa sekä vahvistaa Venäjän vaikutusvaltaa ja venäläistä kulttuuria. Jälkimmäistä on Expressenin mukaan tehty muun muassa tukemalla Venäjä-mielisiä poliitikoita ja perustamalla yhdistyksiä sekä muita organisaatioita. Näiden tehtävänä on ollut levittää Venäjää miellyttäviä ja sen etuja ajavia kertomuksia.

Asiakirjojen mukaan esimerkiksi Virossa yhtenä pyrkimyksenä on ollut vakuuttaa virolaisille liike-elämän toimijoille, että Venäjän markkinat avautuvat heille tilanteessa, jossa Tallinnan ”ulkopolitiikkaa Moskovaa kohtaan korjaantuu”.

Viron suojelupoliisin apulaisjohtaja Aleksander Toots kertoi Expressenille, että liike-elämän toimijat ovat haavoittuvaisin ja vaikutuksille alttein ryhmä.

”Kun poliitikolta loppuvat äänestäjien tuki ja valta, hänellä ei ole mitään. Mutta niin kauan kuin yrittäjillä on rahaa, he pyrkivät vaikuttamaan [politiikkaan] tavoitellen omia etujaan. Venäjä on käyttänyt tätä taktiikkaa koko ajan, mukaan lukien Ukrainassa ja niin kutsutuissa Donetskin ja Luhanskin kansantasavalloissa.”

Monet asiakirjoissa kuvatuista tavoitteista ovat Tootsin mukaan nykyään tavoittamattomissa. Tämä johtuu erityisesti Venäläisen järjestelmän taipumuksesta tilanteeseen, jossa ”kaikki huijaavat itseään alusta asti”.

”Venäläinen järjestelmä perustuu siihen, että kaikki huijaavat. He, jotka pyrkivät yksin kertomaan asioiden todellisen laidan, tulevat pureskelluksi henkisesti järjestelmän toimesta.”

Viron pääministeri Kaja Kallas kuvaili asiakirjoissa mainittuja taktiikoita sanomalla, että ne on otettu suoraan Neuvostoliiton turvallisuuspalvelulta KBG:ltä.

”Viro, liittolaisemme ja kumppanimme ovat olleet jo pitkään tietoisia Venäjän kiinnostuksesta käyttää hybriditaktiikoita tavoitteidensa saavuttamiseksi ja pyrkimyksissään vahvistaa vaikutusvaltaansa eri maissa”, Kallas kertoi Expressenille.

Kallas kuvaili Venäjän taktiikoita ”hyökkäykseksi demokratiaa vastaan”. Latvian pääministeri Krišjānis Kariņš puolestaan kertoi, että maa on tarkoituksellisesti vähentänyt Venäjän ja sen liittolaisten vaikutusvaltaa.

Liettuan kohdalla asiakirjoissa mainitaan, ettei maan sallittaisi hankkia Nato-yhteenliitettyjä keskikantaman ilmatorjuntajärjestelmiä. Liettuaan ei myöskään asiakirjojen mukaan saisi muodostua vahvaa sotilasliiton joukkojen keskittymää.

Liettuan turvallisuuspalvelun johtaja Darius Jauniškis kertoi Expressenille, että erityisesti Kaliningradin alue on merkittävä Kremlille. Moskova arvioi hänen mukaansa, että Liettuassa olevat tehokkaat ilmatorjuntajärjestelmät voisivat heikentää Venäjän sotilaallista asemaa alueella ja vähentää sen tuomaa vaikutusvaltaa Liettuan päätöksiin.

Asiakirjoihin tutustuneen länsimaisen tiedusteluviranomaisen mukaan niissä kuvatut strategiat tähtäävät todennäköisesti Venäjän nykyisen vaikutusvallan säilyttämiseen sen kasvattamisen sijaan.

”Jopa venäläisessä politiikassa vain pieni vähemmistö uskoo, että Baltian maat voidaan tuoda takaisin [Venäjän hallintaan]. Sen sijaan, he pyrkivät säilyttämään olemassa olevan vaikutusvallan hybridikeinoin.”