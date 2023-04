Hersonia tulitetaan taas tauotta. "He kostavat nyt meille, ettemme alistuneet miehitykseen", sanoo perheenäiti HS:n toimittajalle ja kuvaajalle, jotka pääsivät suljettuun kaupunkiin.

Herson

Hersonin vapautus marraskuussa oli Ukrainan tähän asti suurin voitto sodassa. Nyt voittoa ei kaupungissa enää juhlita.

”Täällä ei ole mitään turvallista aluetta, vaan käynnissä on jatkuvat arpajaiset, joihin on osallistuttava tahtoi tai ei”, sanoo Jevhen Jemtsov, Hersonin Richelieu-hotellin johtaja.

Jevhen Jemtsov johtaa hotellia, joka on sodan alusta lähtien toiminut pakolaiskeskuksena.

”He ampuvat kilometrin tarkkuudella kaikkea ilman mitään yhteyttä Ukrainan armeijan uhkaan heille.”

Venäjä moukaroi tykistöllä, kranaatinheittimillä, raketinheittimillä, panssarivaunuilla ja drooneilla. Ja uutuutena tuhoa kylvävät maaliin ohjautuvat FAB-liitopommit, joita Venäjä pudottaa lentokoneista hallitsemaltaan alueelta. Niillä Venäjä on pommittanut etenkin Beryslavin kaupunkia Hersonin alueen luoteisosassa.

Jevhen Jemtsovin johtama hotelli on jo kuukausia majoittanut tuhoutuneista taajamista tulleita pakolaisia.

280 000 asukaan kaupungissa on jäljellä enää 57 000 asukasta.

Hotellin alakerrassa lajitellaan humanitaarista apua.

Emma Petrenko syntyi Hersonissa kolme viikkoa sitten. Venäjä on pommittanut synnytyslaitosta.

Artjom Boldyrev pakeni jalan Mariupolista. Yhdessä Tetjana Gudzenkon kanssa hän laittaa pakolaisille ruokaa.

Pakolaisille laitetaan ruokaa hotellin keittiössä.

Kaupunkia on juuri ammuttu voimallisesti kaksi päivää ja yötä, mutta nyt on hiljaista. Hiljaisuus se vasta pahaenteistä onkin, jotkut kaupunkilaiset sanovat.

Venäjä tuntuu osuvan lähinnä siviilikohteisiin. Esimerkiksi syöpäsairaalaa on ammuttu viidesti. Vain kaksi päivää aiemmin Venäjä ampui tykistöllä suoraan keskelle Hersonin toria. Yksi kuoli ja yhdeksän haavoittui.

Kaikkiaan vapautetulla alueella on Venäjän iskuissa kuollut marraskuun jälkeen viranomaisten mukaan satakunta siviiliä.

Maaseudulla useimmat surmansa saaneista ovat astuneet venäläisten jälkeensä jättämiin miinoihin.

Julkinen liikenne toimii, mutta Hersonin kadut ovat autiot.

Kauppakeskus Fabrika paloi venäläisten vallatessa Hersonia.

Herson on Dniprojoen varrella, mutta enää toimittajat eivät pääse jokeen rajoittuviin kaupunginosiin. Joelle meno on asukkailtakin ehdottomasti kielletty. 500 metrin päässä vastarannalla ovat venäläiset.

Hiljattain nuori pari lähti joelle veneilemään. Venäläiset ampuivat heitä kranaatinheittimellä, ja nuoret haavoittuivat.

55- ja 57-vuotiaat miehet puolestaan yrittivät paeta veneellä vastarannalta Ukrainan hallitsemalle alueelle. Toinen kuoli venäläisten kranaattitulessa, toinen selvisi rantaan.

Venäjä on miinoittanut jokea niin, että vesiliikenne ei pääse käyttämään sitä vuosiin.

Molemmat osapuolet ovat miinoittaneet rantoja.

Tällä viikolla Ukrainan joukkojen on kerrottu ylittäneen joen tuhotun Antonivkan sillan kohdalla ja edenneen vastarannalle sijaitsevalle datša-alueelle.

Herson on Ukrainan vastahyökkäykselle epätodennäköinen paikka, sillä joukkojen kuljettaminen miinoitetun joen yli Venäjän puolustusasemien eteen olisi vaikea urakka. Ukrainan joukkojen liikkeessä voi olla kyse tiedustelutoiminnasta ranta-alueella, jolla ei ollut pysyviä Venäjän asemia.

Lehdistöupseeri Dmytro Pletentšuk kiertää kysymyksen vastahyökkäyksestä.

”Vastahyökkäyksellisiä toimenpiteitä on tehty jo pitkään. Kyse on erilaisista toimista operatiivis-taktisen tilanteen parantamiseksi ja tiettyjen paikkojen valtausta”, hän sanoo.

Selvä.

Lehdistöupseeri Dmytro Pletentšukin mukaan Ukraina iskee Hersonin alueella jatkuvasti Venäjän asemiin ja varastoihin.

Pletentšukin mukaan Ukraina tekee Hersonin alueella ”ennaltaehkäiseviä iskuja” noin 20 kohteeseen päivittäin. Kohteina on Venäjän joukkoja, linnoitteita ja tuliasemia, asejärjestelmiä, polttoaine- ja asevarastoja.

Hänen mukaansa Venäjä on tuonut vastarannalle hyvin varusteltuja ammattiarmeijan joukko-osastoja. Pletentšuk sanoo, että venäläiset pakkoevakuoivat vastarannan ukrainalaista väestöä, jotta näiden omaisuutta voidaan ottaa haltuun.

Lehdistöupseerin mukaan ukrainalais­miehille tuputetaan Venäjän passeja, jotta heidät voidaan mobilisoida taistelemaan toisia ukrainalaisia vastaan.

Toisaalla eräs hersonilainen, joka pitää jatkuvasti yhteyttä omaisiinsa Venäjän hallitsemalla alueella, kertoo tilanteesta hieman toisin. Hänen mukaansa evakuoinnit ovat vapaaehtoisia.

Hänenkin mukaansa Venäjä on tuonut paljon uusia joukkoja vastarannalle, mutta nämä ovat hädin tuskin täysi-ikäisiä nuorukaisia, joita koulutetaan käyttämään asetta.

Hersonissa liikkuu ihmisiä kaupungilla lähinnä aamu­kymmenen ja iltapäivän kolmen välillä. Sitten julkinen liikenne hiipuu ja kaupat sulkeutuvat. Viimeiset super­marketit menevät kiinni kuuden jälkeen.

Ljudmila Bobovska vartioi supermarkettia. Asiakkaita käy vähän.

Tavrian isossa supermarketissa on illalla kymmen­kunta asiakasta ja saman verran henkilö­kuntaa. Kaikkea on, paitsi maksu­kykyisiä asiakkaita.

Marketin sulkeuduttua pihalla tulee vastaan Natalia Fedorova 7-vuotiaan Mykyta-poikansa ja 12-vuotiaan Darja-tyttärensä kanssa. Rauhallinen ilta on houkutellut heidät ulos.

”Kun on hiljaisempaa, käymme kävelyllä, jottei tarvitsisi vain istua kotona”, Fedorova sanoo ukrainaksi.

Fedorovan työpaikka, päiväkoti, on kiinni. Mies on jäänyt työttömäksi. Lasten koulut toimivat etänä. Monet lasten kavereista ovat lähteneet.

Natalia Fedorova (kesk.) ulkoilee lastensa Mykytan ja Darjan kanssa, kun pommitukset hellittävät.

Ihor Purtsev aloitti Hersonissa hiljattain jalkapallotreenit. Palloa pyörittää Mykyta Fedorov.

Krimiin rajoittuva Hersonin alue on aina ollut Etelä-Ukrainan ukrainalaismielisin erilaisissa kyselyissä.

”He kostavat hersonilaisille sen, ettemme suostuneet heidän talutusnuoraansa”, Fedorova sanoo venäläisistä.

Vaikka pommitukset pelottavat, pahempaa Fedorovasta oli silti olla miehityksessä jatkuvan paineen alla.

”Odotamme, että sota loppuisi ja eteläranta palaisi kotiin. Kaikki päättyy hyvin, muu ei ole mahdollista”, Fedorova sanoo ja hymyilee.

Vierailimme Hersonissa viimeksi vapautusta seuraavalla viikolla marraskuussa. Silloin kaupunkiin päästettiin toimittajia ohjatusti bussilla, mutta paikan päällä sai työskennellä viisi päivää vapaasti.

Nyt kontrolli on tiukka. Alueellista akkreditointia on odotettava neljä päivää ja sen jälkeen lähetettävä tarkka suunnitelma lehdistö­upseerin hyväksyttäväksi. Hieman aiemmin New York Timesin ryhmä on käännytetty kaupungista ilman vaadittuja lupia.

Meille reitti kuitenkin avautuu.

”Meillä on lehdistöupseerin lupa”, sanoo avustajamme tarkastuspisteen sotilaalle, joka osoittaa aseellaan tietä eteenpäin. Ajamme sisään keväiseen mutta puoliksi autioon kaupunkiin.

Mykyta ja Vitali Dolynnyi ulkoilivat kerrostalon pihalla.

Tunnelma on rauhallinen silloin, kun ei ammuta.

Katja Tšerednytšenko keskusteli Oksana Herasimovan kanssa kerrostalon pihalla.

Kaupungin keskusaukio on tyhjä. Vuosi sitten maaliskuussa hersonilaiset kerääntyivät tälle aukiolle vastustamaan venäläistä miehittäjää. Marraskuussa he kokoontuivat tänne juhlimaan vapautusta. Nyt joukkokokoukset on kielletty. Syynä on turvallisuustilanne.

Venäjän perustuslain mukaan tämäkin Ukrainan kaupunki on nykyään Venäjän federaatiota.

Tavrian lähiössä puistokäytävälle on jätetty tulppaaneja. Niiden alta punertaa veden huuhtoma veri.

Viisi päivää aiemmin Venäjä surmasi tykistöllään tässä 48-vuotian naisen ja hänen 28-vuotiaan tyttärensä.

”He asuivat ennen talossamme. Vain mies jäi eloon. Hän sanoo nyt lähtevänsä sotaan. Hän on menettänyt kaiken”, kertoo Svitlana läheisen kerrostalon pihalla.

Tutustuimme kyseisen yhdeksän­kerroksisen talon elämään loppuvuonna.

Kun sähköt olivat poikki, asukkaat joutuivat kokkaamaan ulkona yhteisellä nuotiopaikalla. Vettä jonotettiin läheisen baptistikirkon vedenjakelupisteeltä ja kannettiin vanhuksille yläkerroksiin. Kantovettä oli käytettävä myös vessojen huuhteluun.

Venäjän kranaatti tappoi äidin ja tyttären.

Grillipaikka on jäänyt muistoksi talvesta, jolloin asukkaiden piti laittaa ruokansa nuotiolla.

Nyt marraskuu on kaukainen muisto.

Pihalla kukkivat tulppaanit, ja sinne mennään viihtymään. Nuotiopaikka on säilytetty kuriositeettina. Kieltolakikin on hiljattain kumottu.

Asukkaat kertovat yhä pitävänsä kodeissaan vesivarastoja. Hissit eivät toimi edelleenkään.

Käyntimme jälkeen taloon osui toistamiseen. Talo vavahti, ja pari asuntoa tuhoutui, mutta onneksi kukaan ei loukkaantunut.

Myös suodatus on jatkunut. Hersonissa poliisi etsii venäläisten kanssa yhteistoimintaan ryhtyneitä.

Svitlanan mukaan eräs isä ja poika ovat nyt poliisin tutkinnassa, koska he äänestivät Venäjän järjestämässä ”kansaäänestyksessä”.

Svitlana on taloyhtiön puheenjohtaja. Hänen mukaansa talon 214:sta asukkaasta on jäljellä vain 50.

”Ihmisiä palaa, mutta vähän. Naapuri­rappuun muutti yksi nainen lapsensa kanssa.”

Useimmat Hersoniin jääneet ovat vanhempaa väkeä, joka ei halua tai voi lähteä kotoaan.

Moni elää Hersonissa humanitaarisen avun varassa. Kuva World Central Kitchen -järjestön ruoanjaosta.

Väestö elää humanitäärisen avun varassa. Sitä on onneksi saatavissa, eikä nälkää nähdä. Hersonissa on siirrytty pääosin ruoan kotijakeluun, sillä kaupungille ei haluta muodostaa isoja jonoja.

Jonotetaan täällä silti.

Kerrostalon lähellä World Central Kitchen -kansalais­järjestö jakaa lämpimiä kana-aterioita.

Apujonosta sai bliniannoksen.

Ruokajono etenee nopeasti. Apua myös jaetaan suoraan koteihin.

Jono etenee nopeasti, ja sukkelimmat ehtivät juosta siihen toistamiseen.

YK:n vajaan sadan euron raha-apua jonottivat valtavat ihmismassat, eikä sähköisiä jonoja saatu toimimaan. Niinpä avun jakaminen päätettiin lopettaa kokonaan, ja kymmenet­tuhannet jäivät ilman.

Punainen risti jakaa miehityksessä olleille kolmekymmentä euroa.

World Central Kitchenin ruokajonossa on kovaosaisia ihmisiä, jotka kertovat, millaisia esteitä avun saamiselle voi olla:

”En saa 47-vuotiaalle pojalleni, joka on invalidi, vaan häntä vaaditaan tulemaan paikalle”, valittaa Alla Hrydneva.

Alla Hrydneva valittaa, ettei saa apua 47-vuotiaalle invalidipojalleen. Taustalla Larisa Batrak.

”Passini paloi omakotitaloni mukana, ja nyt en saa raha-apua”, kertoo Pavlo Vološinov

Siitä hersonilaiset sanovat ilahtuvansa, että heistä kuitenkin välitetään. Nyt he ovat koko Ukrainan mielestä tärkeitä.