Presidentti Zelenskyi antoi yhteishaastattelun HS:lle ja muille pohjoismaiselle medialle Kiovassa – aiheena oli muun muassa Ukrainan suhtautuminen Kiinan rauhanaloitteisiin

Kiova

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi antoi torstaina historiallisen yhteishaastattelun pohjoismaiselle medialle. Haastattelu tapahtui presidentinkanslian tiloissa Kiovassa, ja se on ensimmäinen laatuaan Venäjän aloitettua laajamittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan viime helmikuussa. HS oli paikalla kutsuttuna.

Hän saapui paikalle hieman myöhässä, mutta käytti haastatteluun puolitoista tuntia.

Zelenskyi oli pukeutunut vihreisiin reisitaskuhousuihin ja siniseen puseroon, jossa oli Ukrainan vaakuna. Hän vaikutti pirteältä ja levänneeltä.

”En ole pitänyt lomaa sodan aikana, mutta silloin tällöin voin levätä tunnin pari. Silloin luen mieluiten paperista kirjaa. Sähköisellä laitteella tulisi surffattua netissä, joten kirja on rentouttavampi”, Zelenskyi vastasi kysymykseen siitä, ehtiikö hän levätä.

Kysyttäessä perheestä Zelenskyi kertoi olevansa ehkä kelpo presidentti, mutta huono isä.

”Minulla ei ole aikaa perheelleni. Annan aikani työlle”, hän sanoi murheissaan.

Haastattelussa Zelenskyi muun muassa toisti, että Ukraina tarvitsee länsimailta hävittäjiä vastahyökkäykseen Venäjää vastaan. Zelenskyin mukaan hävittäjiä olisi tarvittu jo sodan alussa suojaamaan Ukrainan ilmatilaa. Hän sanoi pyytäneensä hävittäjiä eri mailta, myös Suomelta.

”Tietääkseni kyseessä ei ole kuitenkaan vain Suomen päätös, vaan se riippuu myös Yhdysvalloista.”

Zelenskyi kiitti vuolassanaisesti Sanna Marinin hallitusta hyvästä yhteistyöstä Ukrainan kanssa ja uskoi, että yhteistyö jatkuu myös Suomen tulevan hallituksen kanssa.

Zelenskyi myös iloitsi Suomen Nato-jäsenyydestä. Hänen mukaansa Ukraina lähtee heinäkuun Nato-kokoukseen Vilnassa suurin odotuksin edistämään jäsenyyshankettaan ja turvatakuitaan ja toivoi tähän tukea.

”Jos asia ei siellä etene, matka on meille ajanhukkaa”, hän sanoi.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi tapasi pohjoismaista lehdistöä torstaina Kiovassa.

Zelenskyi ihmetteli Unkarin kielteisiä lausuntoja Ukrainan jäsenyyshankkeesta. Hänen mukaansa on erikoista, että liittoumassa on maa, joka on vastustajan eli Venäjän puolella liittoumaa vastaan.

Zelenskyi vakuutti, että Ukrainan vastahyökkäys on vääjäämätön.

”Vastahyökkäys tulee, ja uskon, että se onnistuu. En kerro yksityiskohtia. Olemmeko saaneet riittävästi aseistusta sitä varten? Sanoisin, että olemme matkalla sitä kohti, että olemme.”

Presidentti sanoi, että liian avoin tiedotus vastahyökkäyksestä ei palvelisi tarkoitusta.

Hänen mukaansa merkittävä sotilaallinen tekijä on se, että Venäjän joukot ovat heikommat kuin vuosi sitten.

”Täytyy ymmärtää, että Venäjän joukot pienenevät joka päivä. He täydentävät niitä ihmisillä, joilla ei ole sotilaskokemusta. Kysymys on myös motivaatiosta: ovatko he valmiita kuolemaan johtajan puolesta. Heidän varsinaisen armeijansa motivaatio on alhaalla. He pelkäävät meitä.”

Zelenskyi myönsi, että Venäjän rakentamat puolustuslinjat ovat Ukrainalle haaste.

Zelenskyi kommentoi myös Kiinan halua lähteä välittämään rauhaa Ukrainan ja Venäjän välille. Zelenskyin mukaan Kiinan apua tarvitaan muun muassa luomaan painetta, jotta Venäjä rauhoittaisi tilannetta Zaporižžjan ydinvoimalan alueella. Hän toivoi Kiinalta myös apua Venäjällä siepattujen ukrainalaisten lasten palauttamiseksi.

”Mitkään kansainväliset mekanismit eivät toimi lasten palauttamiskysymyksessä.”

Zelenskyin mukaan Venäjällä on Neuvostoliiton perintönä vaikutusvaltaa eri puolilla maailmaa, minkä vuoksi Venäjä on saanut omia narratiivejaan läpi. Hän sanoi, että Ukrainalla on saada ääntään kuuluviin maissa, jotka kylmän sodan aikana olivat läheisissä suhteissa Neuvostoliittoon.

Haastattelumahdollisuudesta kerrottiin tiedotusvälineille viime viikolla Ukrainan edustustojen kautta.

Haastattelu tapahtui mielenkiintoisella hetkellä.

Keskiviikkona uutisoitiin Zelenskyin ensimmäisestä keskustelusta Kiinan johtajan Xi Jinpingin kanssa sodan aikana.

Rintamalla on odotettu viime viikot merkkejä Ukrainan mahdollisesta vastahyökkäyksestä. Hersonissa ukrainalaisjoukkojen on kerrottu ylittäneen Dniprojoen.

Samalla kuitenkin Ukrainan joukot ovat joutuneet perääntymään asemistaan Bahmutin kaupungissa itäisellä Donetskin alueella.

Zelenskyi kommentoi Venäjän yhteiskuntaa vertaamalla sitä käytäväksi, jonka kaikki sivuovet on suljettu.

”He työntävät ihmisiä tähän käytävään, jossa voi vain katsoa eteenpäin ja uskoa informaatiofasismiin.”

Venäjän informaatiovaikuttaminen on Ukrainalle haaste, Zelenskyi sanoi.

Putinista kysyttäessä Zelenskyi hiljeni pitkäksi aikaa.

Sitten hän aloitti pitkän kertomuksen siitä, kuinka hän presidentiksi tultuaan yritti rakentaa rauhaa ja hyviä suhteita naapuriin.

”En halunnut vain dialogia, vaan konkreettisia päätöksiä geopoliittisista asioista. Halusin löytää ulospääsyn jäätyneestä konfliktista ja estää vielä isomman konfliktin mahdollisuuden.”

Minskin sopimuksen toteuttamiseksi pidettiin hänen mukaansa satoja kokouksia, mutta vastapuoli

Tunnelmat Kiovassa haastattelun alla ovat olleet keväisen toiveikkaat. Talven ohjusiskut ja sähkökatkot ovat takanapäin, ja kaupunki elää niin normaalia siviilielämää kuin se sodan aikana on mahdollista.

