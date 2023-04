Tutkija: Kiina voi olla hyvässä asemassa rauhan­välittäjänä, koska sillä on omia intressejään vaalittavana

Kiina pyrkii havittelemaan roolia rauhanvälittäjänä, mutta samalla se yrittää myös lyödä kiilaa Yhdysvaltojen ja EU:n väliin, sanoo tutkija Mikael Mattlin.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin keskiviikkoinen puhelinkeskustelu herätti monessa kysymyksen, mitä Kiina haluaa ja miksi.

Kysytään Ulkopoliittisen instituutin tutkimusprofessori Mikael Mattlinilta. Hän on perehtynyt muun muassa Kiinan ulko- ja sisäpolitiikkaan.

”On hyvin mielenkiintoista, että puhelu ylipäätään toteutui”, Mattlin aloittaa.

Hänen mukaansa Kiinalla on ollut kansallismielisemmän kotiyleisön suunnalta tullut paine, jonka vuoksi maan johtajan ei varmastikaan ollut helppo soittaa Zelenskyille.

”Tiedän, että osa johtavista Kiina-asiantuntijoista, on ollut sitä mieltä, että puhelu ei toteudu, ja juuri tämän vuoksi”, Mattlin sanoo.

Kiina on pitkään tasapainoillut omien intressiensä kanssa, eikä se edelleenkään ole tuominnut Venäjän Ukrainassa käymää hyökkäyssotaa. Siitä huolimatta Mattlin uskoo, että Kiina on aktivoitunut tavalla tai toisella jo viime syksystä lähtien, ja haluaa ottaa entistä näkyvämmän roolin globaalien voimasuhteiden kentällä.

Helmikuun lopulla Kiina julkaisi kahdentoista kohdan positiopaperin, jossa se kertoi, millaisista poliittisista lähtökohdista sota Ukrainassa pitäisi sen mielestä ratkaista. Kiinan rauhanehdotus törmäsi tuolloin Naton ja Euroopan johtajien epäilyihin.

Esimerkiksi Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg totesi tuolloin, ettei Kiinalla ole erityisen paljon uskottavuutta rauhanvälittäjänä.

Vaikka positiopaperi ei Mattlinin mukaan sisältänytkään ”oikein minkäänlaista konkretiaa”, se osoitti, että Kiina oli valmis ryhtymään aktiivisemmaksi maailmanpoliittiseksi toimijaksi.

”Paperi ei ollut varteenotettava rauhansuunnitelma, mutta jotain on nyt kuitenkin tapahtumassa.”

Mattlinin mukaan Kiinan toiminnan taustalla on ainakin kaksi laajempaa tavoitetta.

”Ensinnäkin Kiina pyrkii edelleen esiintymään vastuuntuntoisena, rauhantahtoisena suurvaltana, joka toimii maailmanpolitiikassa eri tavalla kuin esimeriksi Yhdysvallat ja Venäjä. Tämä on ollut Kiinan viesti jo pitkään.”

Mattlin muistuttaa, että maailma ei suinkaan rajoitu Yhdysvaltoihin tai Eurooppaan. Ei etenkään Kiinasta katsottuna.

”Erityisesti niin kutsutussa globaalissa etelässä Kiinan viestillä on huomattavasti enemmän kaikupohjaa. Kiinan viesti suuntautuukin globaaliin etelään ja sen omalle kotiyleisölle, eikä ensisijaisesti Eurooppaan tai länteen”, Mattlin kertoo.

Kiina on viime aikoina havitellut välittäjän roolia myös muualla kuin Ukrainassa. Maaliskuun alkupuolella se toimikin sellaisena, kun Saudi-Arabia ja Iran palauttivat diplomaattisuhteensa seitsemän vuoden jälkeen.

Mattlin huomauttaa, että maat olivat tosin valmiit palauttamaan suhteensa muutenkin, ilman Kiinaa.

”Ehkä he sitten kuitenkin halusivat, että Kiina toimii välittäjänä jollain tapaa näennäisesti tai seremoniallisesti”, Mattlin sanoo.

Diplomaattisuhteiden palauttaminen on joka tapauksessa ollut Kiinan kannalta helpompaa kuin rauhan välittäminen sotatilanteessa.

”Se rooli on Kiinalla paljon epätavanomaisempi. Kiina on selvästi epämukavuusalueellaan. Sen vuoksi on erityisen kiinnostavaa, että keskiviikkona kerrottiin, että Kiina olisi lähettämässä erityisedustajansa Ukrainaan keskustelemaan jonkinlaisesta poliittisesta ratkaisusta tässä tilanteessa.”

”Se olisi Kiinalle tavallaan uutta ja sellaista, johon itse vielä vuosi sitten suhtauduin epäilevästi, sillä Kiina ei ole aiemmin halunnut näyttävästi sotkeutua tämänkaltaisiin konflikteihin”, sanoo Mattlin.

Keskiviikkona uutisoitiin myös, että Kiina olisi valmis lähettämään delegaatioita Ukrainan lisäksi myös muihin maihin.

Lännestä katsottuna Kiina vaikuttaa erikoiselta valinnalta rauhanvälittäjäksi. Mattlin kuitenkin huomauttaa, että asia on itse asiassa päin vastoin. Kiina voi hänen mukaansa olla hyvässä asemassa välittäjänä, koska sillä on tärkeitä intressejä suojeltavana sekä toimivat suhteet molempiin sodan osapuoliin.

”Usein ajatellaan, että rauhanvälittäjänä toimii jokin puolueeton pienvaltio, ehkä jopa yksityishenkilö. Joissakin tilanteissa toimii kuitenkin paremmin se, että välittäjällä on selvät, omat, isot intressinsä, ja osapuolet tietävät niistä.”

Ukrainan presidentti Zelenskyi ilmoitti jo Kiinan rauhanehdotuksen julkaisun aikoihin suhtautuvansa positiivisesti Kiinan mahdolliseen rooliin rauhanvälittäjänä.

”Zelenskyi on suhtautunut asiaan alusta lähtien positiivisemmin kuin monet lännessä.”

Sen lisäksi, että Kiina pyrkii nyt esiintymään entistä vahvemmin vastuuta kantavana suurvaltana, joka edistää toiminnallaan rauhaa ja kehitystä, se pyrkii Mattlinin mukaan lyömään myös kiilaa Yhdysvaltojen ja EU:n väliin.

”Tällä hetkellä näyttäisi, että Kiina pyrkii melko aktiivisesti parantamaan suhteitaan Euroopan unioniin, ja käynnissä on kova vääntö EU:n asemasta globaalissa suurvaltakisassa”, Mattlin sanoo.

Siinä, missä Yhdysvallat pyrkii saamaan EU:n kanssaan tiiviiseen yhteisrintamaan Kiinaa vastaan, Kiina pyrkii pitämään EU:ta jossain määrin Yhdysvalloista erillisenä toimijana.

”EU:lla itsellään taas tuntuu olevan pakka niin sanotusti melko sekaisin tässä asiassa ja useita eri suuntiin vetäviä intressejä”, kertoo Mattlin.