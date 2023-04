Oikeustapauksessa on kyse entistä presidenttiä vastaan nostetuista pahoinpitely- ja kunnianloukkaussyytteistä.

E. Jean Carroll poistui oikeuden rakennuksesta New Yorkissa keskiviikkona.

Toimittaja-kirjailija E. Jean Carroll kertoi oikeudessa keskiviikkona, että Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump raiskasi hänet 1990-luvun puolivälissä. Asiasta kertovat muun muassa CNN ja The New York Times sekä The Washington Post -sanomalehdet.

”Olen tänään täällä, koska Donald Trump raiskasi minut, ja kun kirjoitin siitä, hän väitti ettei sitä tapahtunut. Hän valehteli ja tuhosi maineeni ja yritän nyt saada elämääni takaisin”, Carroll kertoi oikeudelle.

Carroll on nostanut syytteet Trumpia vastaan pahoinpitelystä ja kunnianloukkauksesta. Trump on kiistänyt sekä raiskauksen että muut syytteet. Carrollin mukaan raiskaus tapahtui vuonna 1996 Bergdorf Goodman -tavarataloketjun liikkeen sovituskopissa. Trump on loukannut Carrollin kunniaa toimittaja-kirjailijan mukaan sen jälkeen, kun hän kertoi raiskauksesta julkisesti.

Seksuaalinen väkivalta kesti Carrollin mukaan joitain minuutteja, ennen kuin hänen onnistui työntää Trump pois kimpustaan. Tapaus jätti Carrollin mukaan elinikäiset jäljet hänen elämäänsä.

”Jos tapaan miehen, joka olisi [romanttinen] mahdollisuus, on minun mahdotonta edes katsoa häntä ja hymyillä hänelle.”

Carroll kertoi tapahtuneesta kahdelle ystävälleen, joista toinen kehotti häntä ilmoittamaan raiskauksesta poliisille. Toinen puolestaan neuvoi Carrollia olemaan kertomatta asiasta kenellekään, koska Trumpin asianajajat olisivat käyneet sen jälkeen hänen kimppuunsa oikeusteitse.

Trump on kutsunut sosiaalisessa mediassa Carrollia muun muassa huijariksi. Tapauksen tuomari Lewis Kaplan joutui puuttumaan entisen presidentin ulostuloihin, sillä ne voidaan tulkita yrityksiksi vaikuttaa valamiehistöön. Trumpin asianajajat kertoivat, että keskustelevat asiasta päämiehensä kanssa.

Tapauksen käsittelyä jatketaan torstaina New Yorkissa.

Trump on muidenkin oikeusjuttujen kohteena, sillä häntä syytetään muun muassa New Yorkissa kirjanpitorikoksista, jotka liittyvät hyssyttelyrahojen maksamiseen kahdelle naiselle.