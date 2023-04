Brittitiedustelu pitää todennäköisenä, että Venäjä on rakentanut asemat, koska se on huolissaan Ukrainan tulevasta vastahyökkäyksestä.

Venäjä on rakentanut hiekkasäkeistä taisteluasemia useiden Zaporižžjan ydinvoimalan rakennusten katoille, Britannian puolustusministeriö kertoo tuoreessa tiedustelukatsauksessaan.

Ministeriö perustaa tietonsa julkaisemiinsa ilmakuviin. Sen mukaan kuvista ilmenee, että Venäjän joukot ovat viimeistään maaliskuussa rakentaneet hiekkasäkeistä muodostettuja taisteluasemia joidenkin reaktorirakennusten katoille.

Zaporižžjan ydinvoimalassa on kuusi ydinreaktoria. Ilmakuvan perusteella taisteluasemia olisi rakennettu niistä kolmen katolle.

Venäjän hyökkäyksen on katsottu vaarantavan ydinturvallisuutta koko Euroopan suurimmassa ydinvoimalaitoksessa.

Venäjän joukot saivat Zaporižžjan ydinvoimalan hallintaansa yli vuosi sitten maaliskuussa. Brittitiedustelun mukaan vasta nyt näkyy kuitenkin ensimmäisiä merkkejä siitä, että Venäjä olisi sisällyttänyt reaktorirakennuksia taktiseen taistelusuunnitelmaansa.

”Venäjä on todennäköisesti rakentanut nämä asemat, koska se on yhä enemmän huolissaan Ukrainan suuresta vastahyökkäyksestä”, arviossa todetaan.

Ydinvoimalan turvajärjestelmät voisivat vahingoittua, jos voimalan ympäristössä käydään taisteluita.

Suora, reaktoreihin kohdistuva katastrofaalinen vahinko ei tiedustelun mukaan ole silti kaikista todennäköisimpien vaihtoehtojen joukossa.

Venäjän valtaama ydinvoimala sijaitsee Dneprjoen etelärannalla lähellä Enerhodarin kaupunkia, reilun sadan kilometrin päässä Zaporižžjan kaupungista.

YK:n alaisen atomienergiajärjestö IAEA:n johtaja Rafael Grossi sanoi maaliskuun lopulla, että sotilaallinen toiminta on lisääntynyt ydinvoimalan alueella. IAEA on aikaisemmin vaatinut muun muassa pommitusten välitöntä lopettamista ja turvavyöhykkeen perustamista voimalan ympärille.

Asiantuntijat ovat arvelleet, että Ukraina suunnittelisi laajaa vastahyökkäystä Zaporižžjan suunnalla kevään tai kesän aikana. Näin se voisi yrittää etelän miehitettyjen alueiden takaisinvaltausta ja Krimin maayhteyden katkaisua Venäjältä.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) on kertonut pitävänsä Hersonin ja Zaporižžjan alueiden vapauttamista edellytyksenä sille, että Ukraina kykenee varmistamaan turvallisuutensa pitkällä aikavälillä.