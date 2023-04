Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Kenia

Toinen epäilty hengen­vaarallinen kultti löydetty, pastori pidätetty

Pastori on johtanut New Life Prayer Centre and Church -nimistä kirkkoa. Se on nyt lakkautettu.

