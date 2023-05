Abuja, Lagos / Nigeria

Vaalijulisteet Nigerian pääkaupungissa Abujassa ja liike-elämän keskuksessa Lagosissa alkavat olla repaleisia, eikä ihme.

Afrikan väestöltään ja taloudeltaan suurimman maan presidentinvaalit olivat jo helmikuun lopulla.

Jännitys kuitenkin jatkuu myös valtapuoluetta edustavan 71-vuotiaan Bola Tinubun virkaanastujaisten alla.

Hänen kautensa alkaa 29. toukokuuta, mutta vaalitulos voi muuttua oikeudessa vielä sen jälkeen.

Ei se todennäköistä ole. Mutta Nigeriassa se on yhä mahdollista.

Tohtori Katch Ononuju Heritage Centre -ajatushautomosta uskoo yhä oman ehdokkaansa Peter Obin voittavan vaalit oikeudenkäyntien avulla.

Heritage Centre -ajatushautomon perustaja ja tunnettu poliittinen kommentaattori Katch Ononuju siemaisee olutta BluCabana-ravintolassa maan pääkaupungissa Abujassa.

”Tässä on vapauden maku. Muslimit yrittivät estää oluenjuonnin Abujassa, mutta se ei onnistunut. Meitä kristittyjä on enemmän vaikka muslimit muuta väittävät.”

Presidentiksi valittu Tinubu on muslimi, samoin hänen varapresidenttinsä Kashim Shettima. Ei heitä silti fundamentalisteina pidetä. Tinubun pitkäaikainen puoliso on kristitty.

”Oleellista on, että vaalit olivat epärehelliset. Laskennan piti edetä reaaliajassa, mutta näin tapahtui vain kuvernöörivaaleissa. Samaan aikaan presidentinvaaleissa ääntenlaskenta keskeytyi, kun Tinubun voitto ei ollut varma. Tuloksia peukaloitiin”, Ononuju väittää.

Saman väitteen esitti tunnettu kirjailija Chimamanda Ngozi Adichie avoimessa kirjeessä Yhdysvaltain presidentille Joe Bidenille.

Toiseksi ääntenlaskussa tullut Atiku Abubakar ja kolmanneksi pääpuolueiden ulkopuolelta noussut Peter Obi vaativat yhä vaalituloksen kumoamista.

Joillakin alueilla paikalliset oikeudet ovat määränneet uusintaäänestyksiä epäselvyyksien jälkeen, mutta presidentinvaalien tulosta se ei ole muuttanut.

Prosessi jatkuu ja BBC uutisoi viime viikolla, että sen selvityksen mukaan ääniä todistettavasti siirrettiin Obilta Tinubulle ainakin yhdessä osavaltiossa.

”Oma ehdokkaani Peter Obi voitti aikoinaan kuvernöörivaalit oikeuden päätöksellä vasta puoli vuotta vaalien jälkeen. Tulosten manipuloinnista jää nykyisin teknologisia jälkiä ja ne pystytään myös todistamaan oikeudessa. Ei ole kyse siitä voittiko Obi presidentinvaalit vaan koska se tunnustetaan”, Ononuju väittää.

Hän on Obin kannattajana puolueellinen, mutta maan ongelmat hän luettelee täsmällisesti.

”Turvattomuus on ykkösongelma ja korruptio toinen. Väistyvä presidentti Muhammadu Buhari ei saanut mitään aikaan.”

Buhari oli 1980-luvulla sotilasvallankaappauksen johtaja 20 kuukauden ajan ennen kuin seuraava diktaattori syrjäytti hänet. Tätä jatkui, kunnes diktaattori Sani Abacha kuoli vuonna 1998 väitetysti kahden intialaisen prostituoidun seurassa joko sydänkohtaukseen tai myrkytykseen.

Abachan jälkeen maa siirtyi demokratiaan. Valta myös siirtyi rauhanomaisesti edelliseltä valtapuolueelta, kun ”uudelleensyntyneeksi demokraatiksi” julistautunut Buhari voitti vaalit korruption vastaisella kampanjalla vuonna 2015. Hän sai jatkokauden vuonna 2019.

Nyt Buhari väistyy, koska kolmatta kautta perustuslaki ei salli. Pettyneet äänestäjät olisivat tuskin häntä enää valinneetkaan.

Buharin jäljiltä työttömien määrän pelätään nousevan tänä vuonna 37 prosenttiin. Hintojen nousu on ollut vuodessa yli 22 prosenttia. Köyhyysrajan alapuolella elää tilastoijasta riippuen jopa yli puolet noin 225 miljoonan ihmisen väestöstä.

Samalla peräti viidennes koulua käymättömistä lapsista koko maailmassa on nigerialaisia.

”Hirvittäviä lukuja”, Ononuju sanoo.

Hän korostaa kuitenkin olevansa optimisti.

”Laaja nuorisomme on Nigerian parhaiten koulutettu sukupolvi. He eivät tyydy näin tehottomaan hallintoon.”

Bola Tinubu (vas.) ja hänen puoluetoverinsa, väistyvä presidentti Muhammud Buhari juhlivat Daurassa Pohjois-Nigeriassa Tinubun julistamista voittajaksi 1. maaliskuuta.

Öljyvaltiolla on huikea potentiaali, mutta se keskittyy raakaöljyn vientiin ja jättää öljyn jalostamisen vähemmälle.

”Kun raakaöljyn vientitulot tulevat keskushallinnolle, vallanpitäjien on helppo ohjata rahoja käyttöönsä. Valtiota pidetään valtaapitävien kassana”, sanoo Nigeriaa pitkään tutkinut professori Daniel J. Smith.

Tinubu on miljardööri ja osa Nigerian rikkainta eliittiä.

”Väitetään, että Tinubu teki ensimmäisen omaisuutensa huumekaupassa, mutta syytösten perusteita en tiedä”, professori sanoo.

Yhdysvaltain oikeusministeriö väitti Tinubun olevan osallinen heroiinikaupan rahanpesussa 1980-luvun lopulla, mutta syytteeseen hän ei joutunut. Nyt Yhdysvallat on onnitellut Tinubua vaalivoitosta.

Tinubun puolesta puhuu hänen demokratia-aktivisminsa jo sotilasdiktatuurien aikaan. Hänen vaalilauseensa oli ”nyt on minun vuoroni”.

Vastustajat epäilevät, että se tarkoittaa vain hänen vuoroaan siirtää valtion varallisuutta omiin taskuihin.

Makokon slummin pääkatu Lagosissa. Slummeissa vain harva käy läpi monivaiheisen byrokratian, jota vaaditaan äänestäjäksi rekisteröitymisessä. Samalla valtaapitävät ovat perinteisesti jättäneet slummien asukkaiden tarpeet huomioimatta.

Tinubun äänisaalis oli noin 37 prosenttia äänistä. Nigeriassa ensimmäisen kierroksen voittoon ei tarvita puolta äänistä, jos eniten ääniä saanut kerää vähintään 25 prosentin ääniosuuden vähintään 24 osavaltiossa.

”Oikeuden tulee vielä määrittää toteutuiko tämä kriteeri Tinubun kohdalla. Jos tähän tulisi muutos, presidentinvaaleissa tarvittaisiin sittenkin toinen kierros”, sanoo demokratian vahvistamiseen keskittyvän Yiaga Africa -järjestön johtaja Samson Itodo.

Hän sanoo, että biometriset tunnisteet hillitsivät vaalivilppiä. Samalla yhä mutkikkaampi prosessi äänestäjäksi rekisteröitymisessä aiheutti äänestysaktiivisuuden romahtamisen 29 prosenttiin.

”Vaalit osoittavat, että polarisaatio maan uskonnollisten ja etnisten ryhmien välillä on kasvanut”, Itodo sanoo.

Muslimit pärjäsivät pohjoisilla alueillaan, kristityt eteläisillä. Suurimmista etnisistä ryhmistä esimerkiksi hausat ja jorubat pärjäsivät vahvimmilla asuinalueillaan.

”Yhä enemmän äänestettiin oman ryhmän eikä yleisen edun näkökulmasta.”

Samalla ongelmat kärjistyvät.

Maan infrastruktuuria ei ole valmisteltu väestöräjähdykseen, joka ennusteiden mukaan nostaa Nigerian väestöltään maailman kolmanneksi suurimmaksi maaksi ja Lagosin maailman suurimmaksi kaupungiksi.

Joissakin ennusteissa Nigerian väestö voi päätyä jopa maailman toiseksi suurimmaksi ja ohittaa lopulta Kiinan.

”Tarvitsemme kansallisen väestökomission. Jos emme laajenna infrastruktuuria samaan tahtiin kuin väestö kasvaa, yhteiskunta romahtaa”, Itodo varoittaa.

Rikas eliitti on pitkälti unohtanut slummien ja maaseudun köyhät, hän lisää.

”Heidät jätetään yksin luomaan varjohallintoja tai rikollisten armoille.”

Kaksi naista kävelemässä Makokon kalatorin edustalla Lagosissa toukokuun alkupuolella.

Jättivaltio on nyt yhtä repaleinen kuin kadunvarsien vaalijulisteet. Sellainen Nigeria on tosin ollut jo siitä lähtien, kun brittihallinto pakotti yhteen täysin erilaisia kulttuureja siirtomaavallan aikaan.

Pohjoisessa islamistinen Boko Haram -terroristijärjestö sieppaa yhä lapsia ja estää tuhansien koulunkäynnin. Aseellisten konfliktien keskellä myös ruokahuolto on kärsinyt.

Unicef arvioi, että tänä kesänä maan pohjoisosissa 25 miljoonaa ihmistä on vaarassa jäädä ilman säännöllistä ravintoa.

Pohjoisen muslimienemmistöiset karjankasvattajat ovat siirtyneet aavikoitumisen myötä etelämmäs ja ottavat Nigerian keskiosissa yhteen kristittyjen maanviljelijöiden kanssa. Viime viikolla näissä väkivaltaisuuksissa kuoli ainakin yli sata ihmistä, yli 700 rakennusta tuhoutui ja yli 3000 ihmistä pakeni kodeistaan.

Kaakkois-Nigeriassa on Biafran lyhyen itsenäisyyden palauttamisesta haaveilevia separatisteja, jotka kuuluvat igbo-kansaan. Heihin kuuluu myös lahtelainen kunnallispoliitikko Simon Ekpa, jonka todellisesta vaikutusvallasta kiistellään Nigerian tutkijapiireissä. Separatistinen Ipob-järjestö on julistanut, että Ekpa ei edusta sitä.

Onko Bola Tinubulla kyky yhtenäistää hajanainen valtio?

”Lagosin kuvernöörinä vuosina 1999–2007 hän kieltämättä oli eräänlainen hyväntahtoinen ja tehokas diktaattori”, professori Smith sanoo.

Kuvernöörinä Tinubu asetti avaintehtäviin päteviä ihmisiä lähipiirinsä ulkopuolelta. Tämän johdosta häntä ovat hehkuttaneet esimerkiksi talouden Nobel-kestoehdokas Daren Acemoglu ja professori Jame A. Robinsonin demokratian edellytyksiä käsittelevässä Kapea käytävä -kirjassaan.

Silti Lagosissakin riittää parannettavaa. Slummien infrastruktuuriin tulisi panostaa. Liikenne on yhä kaoottista ja julkinen liikenne vähäistä. Pitkään suunniteltu metro on yhä vain unelma.

Lasipintojen puhdistusta tanskalaisomisteisessa Nordic Hotelissa Abujassa. Turvallisuussyistä useat ulkomaalaisille suunnatut hotellit sijaitsevat aidatuilla alueilla ja porteilla päivystävät aseistetut vartijat.

Osa nigerialaisista tutkijoista näkee syytä varovaiseen optimismiin.

Väistyvä presidentti Buhari uskoi sääntelyyn ja käpersi maataan sisäänpäin. Tinubua pidetään kansainvälisemmin suuntautuvana talousosaajana.

”Hän on hyvä löytämään lahjakkuuksia. Rekrytointi avaintehtäviin voi järkevöityä”, arvioi tutkija Afolabi Adekaiyaoja Länsi-Afrikan CDD:sta (Centre of Democracy and Development).

Mutta kun edes puheissaan hyvin korruptionvastainen Buhari ei korruptiota kitkenyt, siihen tuskin pystyy Tinubukaan.

”Tinubun imago ei takaa moraalista auktoriteettia korruption kitkemiseksi”, tutkija muotoilee.

”Katse kääntyy siis varapresidentti Kashim Shettimaan, jolta toivotaan roolia korruption hillitsemisessä.”

Lue lisää: Bola Tinubu voitti kiistan­alaiset presidentin­vaalit – Kolmanneksi jäänyt aikoo haastaa tuloksen oikeudessa

Lue lisää: Afrikassa on kohta maailman kolmanneksi suurin maa, ja ”kelluvan slummin” keskellä valkenee, mitä ihmiskunnalla on edessään

Lue lisää: Kymmeniä kuollut väki­valtaisuuksissa Nigeriassa – Myös USA:n saattueen kimppuun hyökättiin

Lue lisää: Suomen-konsertit pelastuvat: Afrobeat-tähti Seun Kuti vapautettiin ja hän lupaa astua lento­koneeseen jo tänään