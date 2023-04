Britannian konservatiivihallitus ei ole halukas taipumaan ammattiliittojen vaatimuksiin.

Britanniassa järjestetään tänään laaja julkisen alan työntekijöiden lakko. Lakkoon on määrä osallistua yli 130 000 työntekijää ympäri maata.

Ammattiliitot ovat vaatineet työntekijöille lisää palkkaa johtuen Britannian kohonneista elinkustannuksista. Konservatiivipääministeri Rishi Sunakin mukaan palkankorotukset kuitenkin pahentaisivat inflaatiota ja koronapandemian aikana kertynyttä valtion velkaa.

Jo ennen tämän päivän lakkoa Britanniassa on järjestetty kuluneen kuukauden aikana monia pienempiä lakkoja, joihin on osallistunut muun muassa lääkäreitä ja opettajia. Ammattiliitto PCS:n mukaan perjantain lakko onkin päätös huhtikuun lakkosumalle, jolla on haluttu luoda painetta hallitukselle niin palkkojen kuin eläkkeiden suhteen.

Inflaatio kohosi peräti 10,4 prosenttiin viime kuussa Britanniassa. Monien kansalaisten elinkustannukset, kuten ruoan ja energian hinta, ovat nousseet pilviin.