SS-750 -alus on varusteltu erityisesti vedenalaisia tehtäviä varten.

Venäläinen SS-750 -alus havaittiin Norjan asevoimien mukaan Nord Stream -kaasuputkien lähellä neljä päivää ennen räjähdystä. Asiasta kertoo tanskalainen Dagbladet Information -lehti.

Kyseinen alus on suunniteltu ja varusteltu vedenalaisia operaatioita varten ja sen mukana kulkee muun muassa pienoissukellusvene. Tanskalainen partioalus kuvasi SS-750 aluksen Bornholmin itäpuolella syyskuun 22. päivä.

Ruotsalaisasiantuntija Joakim von Braun kertoo lehdelle, että aluksen havaitseminen alueella on erittäin mielenkiintoisa juuri sen takia, että se on varusteltu vedenalaisia operaatioita varten. Samaa mieltä on myös Europa-ajatushautomon asiantuntija Jacob Kaarsbo.

Von Braunin mukaan nyt esiin tulleet tiedot tukevat teoriaa, jonka mukaan venäläisalukset olisivat olleet mukana kaasuputkien sabotoinnissa. Jo aiemmin on kerrottu, että kaasuputkien lähistöllä on liikkunut venäläisaluksia.

Nord Stream -putket tuhoutuivat syyskuun 26. päivä tapahtuneessa räjähdyksestä. Tapahtumien tutkinnassa ovat mukana Tanskan, Ruotsin ja Saksan viranomaisia. Venäjä on valittanut sitä, ettei maata ole huolittu mukaan tutkimuksiin.