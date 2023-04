Analyytikko uskoo, että Venäjä ja Iran tulevat tekemään yhteistyötä länsi­maisen teknologian kopioimisessa.

Pakotteista huolimatta Iran myy Venäjälle lennokkeja, joiden osien teknologia perustuu varastettuun saksalaiseen teknologiaan, kertoo uusi brittitutkimus.

Aseiden ja ampumavarusteiden toimittamista konfliktialueille tutkiva ryhmä Conflict Armament Research (CAR) on selvittänyt, että Iran kykenee pakotteista huolimatta jäljittelemään ja muokkaamaan teknologiaa, jota se on saanut käsiinsä laittomin keinoin.

Ryhmän johtopäätökset perustuvat Ukrainasta löydettyjen miehittämättömien Shahed-136-iranilaislennokkien osien tutkimukseen.

Britanniaan rekisteröity tutkiva ryhmä kertoi tutkimuksensa tuloksista perjantaina. Tutkimuksesta kertoo myös yhdysvaltalaiskanava CNN.

CAR:in mukaan kyseessä on ensimmäinen julkinen tutkimus, joka todistaa, että pakotteiden alainen iranilaisyhtiö Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) valmistaa varastettuun länsiteknologiaan perustuvia moottoreita.

Osia käytetään miehittämättömissä iranilaislennokeissa, joita esimerkiksi Venäjä on käyttänyt Ukrainan kriittistä infrastruktuuria vastaan.

Mado on erikoistunut miehittämättömien lennokkien osien valmistukseen.

Britannia, Yhdysvallat ja Euroopan unioni asettivat iranilaisyhtiötä vastaan pakotteita viime joulukuussa.

CAR tutki marraskuun 2022 ja maaliskuun 2023 välillä noin kahtakymmentä iranilaisvalmisteista miehittämätöntä lennokkia. Niistä noin puolet oli Shahed-136-merkkisiä.

Ryhmän mukaan mukaan Iran hankki vuonna 2006 laittomasti saksalaisen Limbach Flugmotoren -yrityksen moottoreita, joista Mado on sittemmin kehittänyt omia versioitaan.

CAR:in tutkijoiden mukaan vaikuttaa siltä, että Mado on yrittänyt peitellä rooliaan Shahed-lennokkien valmistuksessa, sillä Ukrainasta löydettyjen lennokin osien alkuperäiset sarjanumerot oli poistettu.

Lennokkikauppa ja pakotteet ovat syventäneet Iranin ja Venäjän suhdetta.

”Määritelmämme mukaan Venäjä-suhteemme on strateginen ja työskentelemme yhdessä monilla aloilla, erityisesti taloussuhteissa”, Iranin talousministeri Ehsan Khandouzi sanoi The Financial Times -lehdelle maaliskuun lopulla.

CAR:in analyytikko Taimur Khan kertoi CNN:lle uskovansa, että Venäjä ja Iran tulevat tekemään yhteistyötä vastaavanlaisten järjestelmien kopioimisessa.

Iran on myöntänyt toimittaneensa Venäjälle lennokkeja, mutta se väittää toimittaneensa niitä ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Venäjän ja Iranin on epäilty hierovan kauppoja myös iranilaisista ohjuksista.

Viime lokakuussa Ukrainan puolustusvoimien tiedustelupäällikkö Kyrylo Budanov sanoi, että Venäjä on tilannut Iranista 1 700 lennokkia.