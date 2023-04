Kuumuuden tuskaa monissa Aasian maissa pahentavat myös lisääntyneet ilmansaasteet.

Monissa Aasian maissa jatkuu paahtava helle jo useampaa viikkoa. Huhtikuun lämpötilat ovat heitelleet laajalti yli 40 celsiusasteen, kertovat muun muassa lehdet The Guardian ja The Diplomat.

Muun muassa Thaimaassa, Myanmarissa, Laosissa, Vietnamissa ja Kiinassa on ollut ennätyksellisen kuuma. Kouluja on jouduttu sulkemaan ja energian kulutus on kovassa nousussa.

Kaakkois-Aasiassa on ollut ”loputon ennätyshelle”, ilmastotieteilijä ja säähistorioitsija Maximiliano Herrera kuvailee The Guardianille.

Myanmarissa huhtikuun lämpöennätys tehtiin Monin osavaltiossa, jossa mitattiin tiistaina 43 asteen lukemat. Thaimaan pääkaupunki Bangkokissa oli viime lauantaina korkeimmillaan 42 astetta, ja ilmankosteus huomioituna niin sanottu ”tuntuu kuin” -lukema oli 54 astetta.

Mies juo vettä Yangonin kaupungissa Myanmarissa 27. huhtikuuta.

Thaimaan viranomaiset ovat suositelleet muun muassa Bangkokin asukkaita pysymään kodeissaan.

Kuumuuden tuskaa pahentavat myös lisääntyneet ilmansaasteet, jotka johtuvat peltojen polttamisesta. Maanviljelijät polttavat peltojaan ennen uusien satojen istutusta, mistä syntyy suuret määrät savua.

Kambodžassa pitkän ajan ennusteiden mukaan lämpöaalto kestää toukokuun puoliväliin asti, jolloin alkaa sadekausi. Vesisateiden odotetaan kuitenkin olevan aiempaa niukempia.