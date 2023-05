Pohjoismaiden pääministerit ovat tulossa keskiviikkona Helsinkiin presidentti Sauli Niinistön kutsusta keskustelemaan Ukrainalle annettavasta avusta.

Pohjoismaiden apu Ukrainalle Venäjän hyökkäyssodan aikana on ylittänyt kymmenen miljardin euron rajapyykin. Asia selviää, kun avustuksia seuraavan Kielin maailmantalouden instituutin lukuihin lisätään julkisuudessa olleita tietoja apupaketeista, jotka eivät instituutin tilastoon ole ehtineet.

Mukana summassa ovat kahdenkeskisen sotilaallisen ja humanitaarisen avun ja rahoituksen lisäksi myös maiden osuudet EU:n kautta annetusta avusta.

Pohjoismaiden pääministerit ovat tulossa keskiviikkona Helsinkiin presidentti Sauli Niinistön kutsusta keskustelemaan Ukrainalle annettavasta avusta.

Niinistön, Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin, Norjan Jonas Gahr Støren, Tanskan Mette Frederiksenin ja Islannin Katrin Jakobsdóttirin tapaaminen järjestetään presidentinkanslian mukaan iltapäivällä Presidentinlinnassa.

Kaikkiaan Ukrainan kumppanimaat olivat ensimmäisen sotavuoden jälkeen antaneet Ukrainalle erilaista apua 156,6 miljardin euron arvosta. Summasta 71,3 miljardia on Yhdysvaltain myöntämää apua.

Kielin instituutti kertoi huhtikuun alussa kansainvälisen Ukrainan avustusinnon olleen joulukuussa huipussaan mutta hyytyneen kuluvan vuoden alussa. Pohjoismaat saivat kuitenkin kiitosta avun jatkamisesta vähintäänkin entiseen tapaan.

Pohjoismaiden antaman sotilaallisen avun yhteismäärä nousee reilusti yli kuuden miljardin euron. Summa on samaa luokkaa kuin Suomen kuluvan vuoden puolustusbudjetti tai Britannian Ukrainalle antama sotilaallinen apu.

Avustusten yhteismäärässä Norja nousee yli 3,5 miljardin avullaan ykköseksi mutta summassa on hieman tilastoharhaa. Mukaan on laskettu nimittäin Norjan äskettäinen ilmoitus kuluvalle vuodelle budjetoiduista Ukraina-avuista.

Muilla Pohjoismailla mukaan on laskettu vain tähän mennessä annettuja konkreettisia sitoumuksia.

Norjan kahdenvälisen avun määrä ja sen osuus bruttokansantuotteesta nousee korkeaksi, koska Norja ei kuulu Euroopan unioniin, eikä sillä siten ole osuutta EU-avustuksissa.

Ukrainalle annettu sotilaallinen apu tarkoittaa aseita, ammuksia, koulutusta ja sotilaallisiin tarkoituksiin annettua rahoitustukea eli rahaa, lainaa, takauksia ja korkotukea.

Aseavun suuri ongelma on, että sen arvo on antajansa määrittelemää. Usein se on hinta, jonka antajamaa arvioi joutuvansa maksamaan uusista aseista annettuaan vanhoja Ukrainalle.

382 000 asukkaan Islannilla ei ole omia asevoimia, ja valtaosa sen Ukrainalle antamasta avusta on osa YK:n tai Naton apua.

Aseavun todellisesta arvosta on vaikea sanoa mitään, sillä hinnan keksiminen vanhalle kenttätykille on hankalaa. Tykkitoria tai asepörssiä ei löydy uusillekaan aseille ja niiden kauppa on hallitusten ankarasti säätelemää.

Lisäksi tiedot aseavusta ylipäätään ovat puutteellisia. Suomi ei pääsääntöisesti kerro, mitä ja milloin se aikoo toimittaa tai on toimittanut.

Vertailuja vaikeuttavat myös maiden yhteiset hankinnat. Tanska, Saksa ja Hollanti kertoivat helmikuussa aikovansa toimittaa Ukrainalle Leopard 1 -panssarivaunuja 130 miljoonan euron arvosta.

Kyseessä ovat Politico-lehden mukaan vanhat A5-mallin vaunut, jotka aiottiin koota ”kunnostettuina tehdasvarastoista”.

Epäselväksi jää, miten kustannukset jakautuivat, missä kunnossa vaunut ovat, paljonko joku muu olisi niistä maksanut ja onko helmikuinen aikomus ylipäätään toteutunut. Kielin instituutin tilastossa hanke on joka tapauksessa merkitty 130 miljoonan euron lahjaksi Tanskalta Ukrainalle.

Kaikki avustuskirjaukset ovat niin sanottuja sitoumuksia eli käytännössä antajamaan lupauksia.

Vaikka kaikki lupaukset toteutettaisiin, ei tämä vielä ukrainalaista lohduta. Esimerkiksi Tanskan ja Hollannin taannoin Ukrainalle yhdessä lupaamien uudempien Leopard-vaunujen ”odotetaan olevan perillä alkuvuonna 2024”, kuten puolustusministereiden yhteislausunnossa muotoillaan.