Yhdysvaltalaistankkerin miehistö on iranilaisten vankina.

Yhdysvaltalaislehti Financial Times (FT) kertoo, että Yhdysvaltain viranomaiset määräsivät iranilaista raakaöljyä sisältävän säiliöaluksen seilaamaan kohti Yhdysvaltoja. FT:n mukaan tämä sai Iranin valtaamaan yhdysvaltalaisen tankkerin torstaina.

FT:n mukaan kolme tilanteesta tietävää henkilöä sanoo, että Yhdysvallat oli ohjannut alun perin Kiinaan matkalla olleen aluksen uudelle reitille, sillä Yhdysvallat on aikeissa ”tehostaa [Iranin pääkaupungin] Teheranin vastaisten pakotteiden täytäntöönpanoa”.

Kolmen tilannetta FT:lle kommentoineen henkilön mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö takavarikoi tankkerin oikeuden määräyksellä. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Yhdysvallat otti iranilaisen öljylastin alukseensa. Yhdysvallat toimi yhteistyössä ”ainakin yhden” alukseen osallisena olevan yrityksen kanssa. Kun alus vaihtoi kurssia Yhdysvaltoihin, Iranin laivasto yritti tavoittaa tankkeria, mutta tuloksetta.

FT:n mukaan tämä aiemmin pimentoon jäänyt Yhdysvaltain toimi asettaa Iranin toiminnan uuteen valoon.

”Takavarikko näyttää olevan kosto Yhdysvaltain aikaisemmasta Iranin öljyn takavarikoinnista, jota [öljyä] Iran yritti äskettäin saada takaisin, mutta epäonnistui’”, Yhdysvaltain virkamies sanoi FT:lle.

Kostaakseen länsimaille Iran on takavarikoinut sen aluksia aiemminkin.

Torstaina Iranin islamilaisen vallankumouskaartin laivasto pidätti Marshall-saarten alla seilaavan öljysäiliöaluksen Omaninlahdella.

Alus oli pidätyshetkellä kansainvälisillä vesillä, joten se antoi hätäkutsun kun se pidätettiin, Yhdysvallat sanovat.

Iran taas sanoo kyseessä olleen törmäys, jossa iranilaista miehistöä katosi ja loukkaantui. Iranin mukaan Marshall-saarten lipun alla seilannut alus yritti paeta törmäyspaikalta.

Tapahtunut takavarikko herättää FT:n mukaan pohdintaa siitä, varoitettiinko Iranin lähellä purjehtimisen mahdollisesti lisääntyneistä vaaroista tarpeeksi. Tällä hetkellä yhdysvaltalais­tankkerin miehistö on iranilaisten vankina. Iranin aikaisemmin taka­varikoineet alukset ja miehistö on vapautettu, mutta siihen on voinut mennä useita kuukausia.