41-vuotias mies on ainakin 550 lapsen biologinen isä – tuomio­istuin kielsi mieheltä sperman­luovutuksen

Hollannissa noudatetaan eettistä ohjetta, jonka mukaan luovuttajan lasten lukumäärä on rajattu korkeintaan 25 lapseen.

Hollantilaistuomioistuin on määrännyt 41-vuotiaan miehen siittiöidenluovutuskieltoon, kertoo uutistoimisto AFP.

Miehen epäillään olevan isä ainakin 550 lapselle, jotka ovat saaneet alkunsa hänen sukusoluistaan.

Hollantilaismediassa miestä kutsutaan Jonathan M:ksi. Oikeuteen hänet haastoivat sukusolujen luovuttajien oikeuksia suojeleva säätiö ja yhden hänen siittiöistään alkunsa saaneen lapsen äiti.

Hollannissa on voimassa sääntö, jonka mukaan lasten siittiöiden luovuttajan lasten lukumäärä on rajattu korkeintaan 25 lapseen. Yhdeltä luovuttajalta voi saada lapsia enimmillään 12 perheeseen. Tuomareiden mukaan Jonathan M:n siittiöiden avulla on kuitenkin syntynyt arviolta 550–600 lasta siitä lähtien, kun hän vuonna 2007 aloitti siittiöiden luovuttamisen.

Tuomioistuimen kielsi ”vastaajaa luovuttamasta siemennestettä uusille mahdollisille vanhemmille”, tuomari Thera Hesselink sanoi AFP:n mukaan perjantaina.

Tuomio astui voimaan välittömästi.