Spekulaatiot Ukrainan vastahyökkäyksen alkamisesta kiihtyivät Venäjällä.

Venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin haukkuu Telegram-kanavallaan Venäjän asevoimien johdon maanpettureiksi ja ennustaa Ukrainan odotetun vastahyökkäyksen alkavan toukokuun 2. päivän eli ensi tiistain jälkeen, kun sateet itäisessä ja eteläisessä Ukrainassa päättyvät.

Sääennusteet lupaavat Donbasiin poutaa keskiviikkona ja Zaporižžjan seudulle päivää aiemmin. Samalla päivälämpötilat nousevat pariinkymmeneen asteeseen.

”Toukokuun toisena päivänä pitäisi tulla viimeiset sadekuurot”, Prigožin ennustaa ääniviestissään vastatessaan Argumenty Nedeli -lehden kysymykseen rintaman tilanteesta ja Ukrainan vastahyökkäyksestä. Hänen mukaansa tuulet kuivaavat ensi viikolla itäisen Ukrainan maaperän ja sen jälkeen Ukrainan joukot ovat valmiita lähtemään liikkeelle.

”Odottavatko he toukokuun 8. tai 9. päivään pilatakseen juhlapäivän?” Prigožin kysyy viitaten tulossa olevaan nyky-Venäjän suurjuhlaan eli voitonpäivään.

”Ehkä niin tai ehkä ei. Vain meillä Venäjällä tavataan tehdä kaikki merkkipäivinä. Ukrainan asevoimat ovat valmiit täyteen hyökkäykseen ja sivustojemme murtamiseen, sillä meidän sivustojamme ei suojaa kukaan.”

Wagner-johtajan mukaan Venäjän puolustusministeriön väite Bahmutissa taistelevien palkkasotilaiden sivustojen turvaamisesta on ”täysi valhe”.

Seuraavaksi hän toistaa aiemman väitteensä, jonka mukaan Venäjän asevoimien ”rikolliset komentajat” eivät anna sen paremmin palkkasotilaille kuin asevoimien rivisotilaillekaan tarpeeksi ammuksia.

Lisäksi Wagnerin ”inhimilliset resurssit” ovat lopussa tappioiden ja sotilaiden eroilmoitusten vuoksi.

”Komentajat, vielä kerran: meneillään on rikos Venäjän liittovaltiota vastaan!” Prigožin huutaa ääniviestinsä lopuksi. ”Meillä on viikko, kaksi tai kolme aikaa, ennen kuin viimeinen patruuna on lippaassa.”

Presidentti Vladimir Putin on Venäjän asevoimien ylipäällikkö, komentaja on kenraali Valeri Gerasimov.

Venäjän viranomaiset ovat jakaneet hyökkäyssodan aikana ankaria tuomioita ”asevoimien kunnian loukkaamisesta”.

Tunnetuin tapaus on Tulan alueelta kotoisin oleva yksinhuoltajaisä Aleksei Moskaljov, joka sai maaliskuussa kahden vuoden vankeustuomion tyttärensä koulussa tekemän sodanvastaisen piirroksen vuoksi. Prigožinia näyttävät ainakin toistaiseksi koskevan eri säännöt.

Syytöstensä jälkeen Prigožin kuitenkin vakuutti, että Wagner-sotilaat jatkavat taistelua viimeiseen asti. Perjantaina hän vakuutti, että Wagnerin joukot ovat ”käytännössä piirittäneet” pitkien taisteluiden kohteena olleen Bahmutin kaupungin, kertoo uutistoimisto Reuters.

Julkinen spekulointi Ukrainan vastahyökkäyksellä sai vauhtia Venäjällä viime maanantaina, kun yhdysvaltalaislehti The New York Times julkaisi laajan artikkelin vastahyökkäyksen mahdollisesta alkamisesta toukokuussa.

Venäjän pystyttämää niin sanottua Donetskin kansantasavaltaa johtava entinen liikemies Denis Pušilin epäili haastattelussa torstaina, että Ukrainan vastahyökkäys siirtyy myöhemmäksi. Pušilin on istunut virassaan joulukuusta 2018 lähtien ja toiminut ”kansantasavallan” virkaa tekevänä päällikkönä sen jälkeen, kun Venäjä liitti Donetskin alueen itseensä viime syyskuussa.

”Mitä tulee toukokuun alkuun, niin siitä minulla on tiettyjä epäilyksiä”, Pušilin sanoi Lenta-uutissivuston mukaan.

”Mutta mitä tulee vastahyökkäykseen ylipäätään, niin ennemmin tai myöhemmin he saavat sen aikaan, vaikka Ukrainan hallinto ei sitä edes haluaisi ja vaikka kyseinen toiminta tunnustettaisiin vääräksi.”

Pušilin toistaa lausunnossaan Venäjän näkemystä, jonka mukaan odotettu vastahyökkäys ei ole todellisuudessa Ukrainan vaan Yhdysvaltain ja puolustusliitto Naton hyökkäys.

”Lännessä veikkaillaan suurella metelillä niin sanottua ’Ukrainan vastahyökkäystä’, vaikka on päivänselvää, ettei kyseessä ole Ukrainan vaan lännen vastahyökkäys”, senaattori ja entinen duuman ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Aleksei Puškov kommentoi sanomalehti Izvestijan mukaan.