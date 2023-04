Japanissa on tähän mennessä ollut laillista vain kirurginen abortti viikkoon 22 asti. Abortti on yleensä vaatinut myös kumppanin hyväksynnän.

Lääkkeellinen abortti on laillistumassa Japanissa. Uutistoimisto AFP:n ja japanilaisen Kyodo Newsin mukaan terveysministeriö hyväksyi perjantaina ensimmäistä kertaa suun kautta otettavan aborttilääkkeen valmistamisen ja myymisen Japanissa.

Kyodo Newsin mukaan lääke voi tulla markkinoille jo kevään aikana.

Abortti eli raskaudenkeskeytys voidaan tehdä joko lääkkeillä tai kirurgisesti kaavinnalla. Kaavinta on vanhempi tapa. Esimerkiksi Suomessa ja Yhdysvalloissa lääkkeellinen abortti on ollut mahdollinen vuodesta 2000. Ranska laillisti lääkkeellisen abortin jo yli 30 vuotta sitten, vuonna 1988.

Ylivoimaisesti suurin osa aborteista tehdään Suomessa lääkkeiden avulla: se on raskauden alkuvaiheessa, viikkoihin 9–12 asti, tehokas ja turvallinen tapa keskeyttää raskauden eteneminen.

Kaavinta vaatii tyypillisesti nukutuksen, ja se on muutenkin prosessina raskaampi ja vaarallisempi. Japanissa on tähän mennessä ollut laillista vain kirurginen abortti viikkoon 22 asti. AFP kertoo, että abortti on yleensä vaatinut myös kumppanin hyväksynnän, mitä ei esimerkiksi Suomessa vaadita.

Kirurginen abortti on myös lääkkeellistä kalliimpi.

Japanin terveysministeriö salli perjantaina brittivalmistaja Linepharman aborttipillerin Mefeego Packin. Yhtiön mukaan lääkettä käytetään 80 maassa, ja Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut Mefeego Packin turvalliseksi. Lääkettä voi käyttää viikkoon 9 asti.

Koska Mefeego Packin ottamisen sivuvaikutuksina voi ilmetä esimerkiksi vuotoa ja kipua alavatsassa, lääkkeellinen abortti pitää Japanissa suorittaa sairaalassa.

Vuoto ja kivut alavatsassa ovat normaaleja lääkkeellisen abortin yhteydessä, ja esimerkiksi Suomessa lääkkeellisen abortin voi suorittaa osin kotona.

Nyt aktivistit Japanissa toivovat, että aborttipillerin hyväksyntä helpottaa myös jälkiehkäisypillereiden saamista. Tällä hetkellä jälkiehkäisypillerin saa vain lääkärin luvalla, ja se pitää ottaa apteekissa farmaseutin edessä.