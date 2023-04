Iästä oli vitsailtu Valkoisessa talossa järjestetyillä kirjeenvaihtajien yhdistyksen illallisilla, ja tällä kertaa vitsailijana oli myös Biden itse.

Jatkokautta hakevan Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin, 80, ikä nousi jälleen otsikoihin viikonloppuna. Iästä oli vitsailtu Valkoisessa talossa järjestetyillä kirjeenvaihtajien yhdistyksen illallisilla, ja tällä kertaa vitsailijana oli myös Biden itse.

Illalliselle kokoontui poliittisia hahmoja ja journalisteja, ja puheenaiheet vaihtelivat lehdistönvapaudesta ja maailmalla pidätetyistä toimittajista kevyempiin aiheisiin.

Muun muassa uutistoimisto AFP ja yhdysvaltalaislehti The Washington Post kertovat illallisesta.

Ensin koomikko ja mediapersoona Roy Wood Jr. sivalsi Bideniä esittämällä vertauksen tämän iästä ja Ranskaa kuohuttaneesta eläkeuudistuksesta.

”He [ranskalaiset] mellakoivat koska eivät halua työskennellä 64-vuotiaiksi asti. Sillä välin täällä Yhdysvalloissa meillä on 80-vuotias mies, joka anoo lupaa työskennellä vielä neljä seuraavaakin vuotta”, hän sanoi.

Biden istui vieressä leveästi hymyillen mutta sai tilaisuuden kuitata takaisin. Hän kohdensi vitsinsä Fox Newsin perustajaan ja sen omistavan Fox Corporationin hallituksen puheenjohtajaan Rupert Murdochiin, 92.

”Joku saattaisi ajatella, etten pidä Rupert Murdochista, mutta se ei ole totta. Kuinka voisin olla pitämättä tyypistä, joka saa minut näyttämään [29-vuotiaalta poptähti] Harry Stylesilta?”, Biden vitsaili.

Bidenin vitsin kohteeksi päätyi myös Don Lemon, erotettu uutiskanava CNN:n uutisankkuri. Hänen irtisanomisensa taustalla olivat väitteet naispuolisten kollegoidensa epäasiallisesta kohtelusta. Alkukeväästä Lemon myös totesi suorassa lähetyksessä, että yli viisikymppinen poliitikko Nikki Haley ei ole enää parhaassa iässään ja että nainen on parhaimmillaan noin kaksi-, kolme- tai ehkä vielä nelikymppisenä.

”Kutsu minua vanhaksi – minä kutsun sitä kypsyydeksi. Sano minun olevan entisaikainen – minä sanon olevani viisas. Sano, että olen aikani elänyt – Don Lemon sanoisi, että olen mies parhaimmillani”, Biden sanoi.

Biden ilmoitti tiistaina virallisesti hakevansa toista nelivuotiskautta vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

Virallinen ilmoitus on Bidenille näytön paikka, kirjoitti CNN. Bidenin on vakuutettava yhdysvaltalaiset siitä, ettei hänen ikänsä ole este neljälle lisävuodelle Valkoisessa talossa. Bidenin ikä on jakanut mielipiteitä myös oman puolueen äänestäjissä.