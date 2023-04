Kuningas Charlesin kruunajaisseremonia sisältää useita muutoksia.

Kuningas Charlesin kruunajaisissa nähdään useita muutoksia historiallisessa seremoniassa. Yksi muutoksista on yleisön esittämä uskollisuudentunnustus.

Muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja brittilehti The Guardian kertovat, että osana kruunajaisseremoniaa yleisöä pyydetään vannomaan uskollisuuttaan monarkille ja tämän perillisille. Pyyntö koskee sekä kruunajaisiin kutsuttuja vieraita Westminster Abbeyssa että niitä, jotka seuraavat kruunajaisia televisiosta tai verkon kautta.

Tunnustus korvaa perinteisen version, jonka ovat vannoneet monarkin ”vertaiset”, kuten aateliston jäsenet.

Seremoniassa kaikkia, jotka haluavat, kehotetaan vannomaan ”todellista uskollisuutta hänen majesteetilleen ja hänen perillisilleen ja seuraajilleen lain mukaisesti”.

Tämän jälkeen Canterburyn arkkipiispa julistaa ”God save the King”, jonka jälkeen yleisöä pyydetään sanomaan: ”God save King Charles. Long live King Charles. May the King live forever”. Suomennettuna kuningas Charlesille siis pyydetään Jumalan suojausta ja toivotaan hänelle pitkää elämää.

Yleisön uskollisuudentunnustus on yksi seremonian uudistuksista, joista kerrottiin lauantaina.

Toisin kuin aiemmin, kruunajaisseremoniaan osallistuu naispappeja. Kuningas Charles myös itse rukoilee ääneen osana seremoniaa, toisin kuin edeltäjänsä.

Lisäksi seremoniassa nähdään nyt ensimmäistä kertaa aktiivisessa roolissa eri uskontojen johtajia.

Seremonia on myös ensimmäinen, joka sisältää englannin lisäksi muita Britanniassa puhuttuja kieliä: seremoniassa lauletaan kymrin ja gaelin kielillä.

The Guardianin mukaan kruunajaisten harjoituksia varten Buckinghamin palatsiin olisi rakennettu lavaste Westminster Abbeysta. The Guardianin lähteet kertovat, että lavaste tarkoittaa lähinnä korotettua näyttämöä ja mattoa.

Lähteiden mukaan näin kuninkaalla ja muilla seremoniaan osallistuvilla on ollut runsaasti mahdollisuuksia harjoituksiin – ilman, että Westminster Abbeya on tarvinnut sulkea kuukausiksi, kuten kuningatar Elisabetin kruunajaisissa vuonna 1953.

Tämä kirvoitti kritiikkiä Britannian tasavaltalaiskampanjan eli Republic-yhteisön johtaja Graham Smithiltä.

”Onko tosiaan näiden ihmisten järjen ulottumattomissa harjoitella ilman, että Westminster Abbeya tarvitsee rakentaa uudelleen?”, hän sanoo The Guardianin mukaan.

Oikaisu 30.4. kello 14.05: Tarkennettu yleisön esittämien osuuksien suomennoksia.