Nuorin ampujan uhreista oli vasta 8-vuotias. FBI:n mukaan mies on yhä ”aseistettu ja vaarallinen”.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI ja paikalliset poliisiviranomaiset etsivät yhä viisi naapuriaan myöhään perjantai-illalla Texasin Clevelandissa ampunutta miestä. Etsinnästä kertovat muun muassa yhdysvaltalainen ABC News ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

38-vuotias mies avasi tulen kohti naapureitaan näiden pyydettyä, että tämä lopettaa ammuskelun, kertovat tutkijat. Heidän mukaansa ammuskelu oli häirinnyt naapurien vauvan unia.

”Minä ammun omalla pihallani, teen mitä haluan omassa kiinteistössäni”, vastasi ammuskelija, joka poliisin mukaan oli päihtynyt.

Ampuja ja tämän uhrit palasivat hetkeksi omiin koteihinsa. Mies kuitenkin latasi aseensa täyteen kotonaan, käveli naapurien taloon ja alkoi ampua. Talossa oli tekohetkellä kymmenen ihmistä, jotka poliisin mukaan olivat kotoisin Hondurasista.

Yksi miehen uhreista oli 8-vuotias poika, joka kuoli vammoihinsa sairaalassa. Loput olivat iältään 18–31-vuotiaita ja kuolivat ampumispaikalla.

”Vaadimme, että koko lain voimaa sovelletaan niihin, jotka ovat vastuussa tästä rikoksesta”, twiittasi Hondurasin ulkoministeri Enrique Reina.

Uhrien ja tekijän naapuri kertoi paikallismedia KTRK:lle, että alueella oli ”aina ammuskelua”. Poliisit eivät kuitenkaan tehneet asialle pyynnöistä huolimatta mitään.

Uhrit ammuttiin paikallisen šeriffin Greg Capersin mukaan ”lähes teloitustyyliin”, niskan yläpuolelle lähietäisyydeltä. FBI:n mukaan vapaalla jalalla oleva mies on yhä ”aseistettu ja vaarallinen”.

”Hän on tuolla jossain ja hän on uhka yhteisölle”, kertoo tapausta johtava FBI:n erikoisagentti James Smith.

Ampujaa etsitään koirien, lennokkien ja ratsastajien avulla, kertoo Capers.

Ampuja käytti naapuriensa tappamiseen puoliautomaattista AR-15-kivääriä. Kyseinen asetyyppi on ollut usein esillä Yhdysvalloissa tapahtuviin ammuskeluihin liittyen.

The Washington Post -sanomalehden mukaan joukkoampujat käyttävät usein juuri AR-15-mallin asetta. Sillä voi ampua kymmeniä luoteja lyhyessä ajassa ja se tekee valtavaa tuhoa osuessaan ihmisen ruumiiseen.

AR-15-kiväärien myynti on kielletty yhdeksässä Yhdysvaltain osavaltiossa. Viimeisimpänä myynti kiellettiin Washingtonin osavaltiossa aiemmin tällä viikolla, kertoo The New York Times -sanomalehti. Osavaltiossa kiellettiin kaikkien puoliautomaattisten armeija-tyylisten aseiden myynti.

”Näillä sota-aseilla, hyökkäysaseilla ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin joukkomurhat. Niiden ainoa tarkoitus on tappaa ihmisiä niin paljon kuin mahdollista, niin nopeasti kuin mahdollista”, sanoi Washingtonin kuvernööri Jay Inslee.

Vastaavanlaiset aseet oli kielletty koko Yhdysvalloissa vuodesta 1994 vuoteen 2004, jolloin kielto raukesi.