Sudanissa taistellaan nyt kolmatta viikkoa.

Konfliktissa maan asevoimien ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välillä on kuollut tähän mennessä tiettävästi ainakin 528 ihmistä. Yli 4 500 ihmistä on loukkaantunut. Todellisten lukujen arvellaan olevan paljon tätä korkeammat.

Molemmat osapuolet suostuivat sunnuntaina tulitaukoon, jonka on määrä kestää kolme päivää. Kuitenkin jo maanantaina pääkaupunki Khartumissa soivat ilmahälytykset ja paikalliset raportoivat tulitusten äänistä. Molemmat osapuolet ovat maanantaina syytelleet toisiaan tulitauon rikkomisesta. Tiettävästi molemmat ovat myös rikkoneet tulitaukoa, kuten aiemminkin konfliktin aikana.

Taistelut keskittyneet pääkaupunki Khartumiin ja levinneet myös hauraalle Darfurin alueelle

Taistelut, jotka alkoivat 15. huhtikuuta, ovat keskittyneet koko ajan erityisesti pääkaupunki Khartumiin.

Maanantaina illalla Suomen aikaa taisteluiden ääniä kuului esimerkiksi presidentin palatsin läheltä sekä Khartum Bahrista, joka on osa Khartumin suurkaupunkialuetta. Khartum Bahrissa asevoimat yrittävät ilmeisesti iskeä RSF:n tukikohtiin.

Myös Omdurmanissa, joen ylityksen päässä Khartumista, on kuulunut maanantaina ilmaiskujen ääniä.

”Puhuin paikallisten kanssa, jotka sanoivat suojautuvansa aina sänkyjensä alle, kun he kuulevat raskasta tulitusta. Kadut ovat tyhjinä ihmisistä”, uutistoimisto Al Jazeeran toimittaja raportoi Omdurmanista iltaseitsemältä Suomen aikaa.

Vain pieni osa Khartumin sairaaloista on toiminnassa tällä hetkellä. YK varoitti maanantaina, että maan jo valmiiksi heikko terveydenhuoltojärjestelmä voi romahtaa.

Viime päivinä taistelut ovat myös levinneet ja voimistuneet maan länsiosassa Darfurissa, noin 800 kilometrin päässä Khartumista. Tietoliikenneyhteydet Darfurista ovat olleet ajoittain poikki viime aikoina, mikä on vaikeuttanut tiedon saamista alueelta.

Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että taistelut alueella ovat kiihtyneet asevoimien ja RSF-joukkojen välillä.

Pelkona on myös, että Darfurissa taisteluihin ottavat laajasti osaa muutkin ryhmät. Alueella on paljon aseistautuneita ryhmiä, joilla on kilpailevia, Khartumista käytävistä taisteluista erillisiä intressejä.

Asiantuntijoiden mukaan monet paikalliset ryhmät tukevat RSF:ää, mutta alueella on myös vahvoja itsenäisiä toimijoita.

”Ei ole lainkaan selvää, että Darfurin ja muiden alueiden kapinallisjoukot valitsevat puolensa Dagalon tai al-Burhanin joukkojen välillä. Ne voivat hyvinkin nähdä tilaisuutensa tulleen ja pyrkiä vahvistamaan alueellista asemaansa”, kirjoitti taisteluiden alussa HS:n ulkomaantoimittaja Ville Similä analyysissään.

YK pelkää jopa 800 000 ihmisen pakenevan Sudanista

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n johtaja Filippo Grandi varoitti maanantaina, että jopa 800 000 ihmistä saattaa paeta Sudanista naapurimaihin.

”Toivomme, ettei niin käy, mutta jos väkivaltaisuudet eivät lopu, entistä useampi tulee pakenemaan turvallisuutensa vuoksi maasta”, Grandi kirjoitti viestipalvelu Twitterissä.

Yksin Khartumista on paennut UNHCR:n mukaan kymmeniätuhansia ihmisiä. Khartumissa asuu noin viisi miljoonaa ihmistä.

Yhteensä Sudanista on paennut tähän mennessä YK:n tietojen mukaan 73 000 ihmistä. Egyptin mukaan maahan on saapunut noin 40 000 pakolaista, minkä lisäksi sudanilaiset pakenevat Tšadiin, Etelä-Sudaniin ja Etiopiaan. Noin 6 000 ihmistä on paennut Keski-Afrikan tasavaltaan, joka on yksi maailman köyhimmistä valtioista.

