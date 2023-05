Kahta kenialaispastoria epäillään ainakin 109 ihmisen kuoleman aiheuttamisesta.

Ainakin 109 ihmisen nälkään nääntymisen aiheuttamisesta epäillyt kenialaispastorit astuvat oikeuden eteen tiistaina, kertoo uutistoimisto AFP.

Shakaholan kylästä löytyneiden vainajien epäillään kuuluneen Good News International -kirkkoon. Sen johtajan Paul Mackenzie Nthengen uskotaan kertoneen seurakuntalaisilleen, että itsensä näännyttämällä pääse suoraan Jumalan luokse.

Mackenzie Nthengen tapausta käsitellään rannikkokaupunki Malindissa tiistaina. Hän vastaa oikeudessa AFP:n näkemien oikeuden­käynti­asiakirjojen mukaan syytteisiin muun muassa murhasta, sieppauksesta ja julmuudesta lapsia kohtaan.

Kuolemantapauksia kutsutaan myös nimellä ”Shakaholan metsäjoukkomurha”. Rannikkometsästä Shakaholassa on löydetty yli sadan ihmisen ruumiit, ja ensimmäisissä ruumiinavauksissa kuolinsyyksi on varmistunut nälkään nääntyminen. Osa uhreista oli myös tukehdutettu.

Toinen pastori pidätettiin viime viikon torstaina, ja hän astuu oikeuden eteen Mombasassa. Ezekiel Odero on varakas ja tunnettu tele-evankelisti eli mediassa saarnaava pappi. Hän myös johti New Life Prayer Centre and Church -nimistä kirkkoa.

Oderon syytelista on pitkä. Häntä syytetään murhasta, avustetusta itsemurhasta, sieppauksesta, radikalisoimisesta, rikoksista ihmisyyttä vastaan, julmuudesta lapsia kohtaan, petoksesta ja rahanpesusta.

Pastoreilla on yhteinen tausta erilaisissa sijoituskohteissa. Yksi näistä on televisioasema, jonka kautta miehet oikeuden asiakirjojen mukaan välittivät ”radikalisoivia viestejä” seuraajilleen.