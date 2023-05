Venäjä on kiihdyttänyt viime päivien aikana ilmaiskujaan ympäri Ukrainaa. Tutkija Ilmari Käihkön mukaan on hyvin mahdollista, että vastahyökkäys on jo alkanut

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi saapuu keskiviikkona yllätysvierailulle Suomeen. Harvinainen vierailu osui ajankohtaan, jolloin Ukrainan joko odotetaan aloittavan tai arvioidaan jo aloittaneen vastahyökkäyksensä Venäjän miehitysjoukkoja vastaan. Samaan aikaan Pohjoismaat kertovat uusista apupaketeista Ukrainalle.

Millainen on tilanne Ukrainan rintamilla juuri nyt, kun Zelenskyi poistui kotimaastaan hetkeksi Suomeen?

Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov sanoi valtiontelevisiossa maanantaina, että vastahyökkäyksen valmisteluissa ollaan ”saavuttamassa maaliviiva” ja komentajat päättävät ”miten, missä ja milloin”.

Ukrainan vastahyökkäyksestä on puhuttu jo viikkoja. Alkamisajankohdaksi on arvioitu kevättä tai alkukesää. Vastahyökkäyksen päämääränä on ottaa takaisin Venäjän miehittämiä alueita.

Ukrainan Britannian-suurlähettiläs Vadym Prystaiko arvioi tiistaina, että Ukraina on nyt saanut ulkomailta 98 prosenttia kaikesta avusta, jota maa on pyytänyt vastahyökkäystään varten.

Hänen mukaansa sää on viivästyttänyt Ukrainan odotettua suurta keväthyökkäystä maan itäosan rintamalla.

Vastahyökkäyksen todennäköisenä suuntana on pidetty etelää.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkijan Ilmari Käihkön mukaan on hyvin mahdollista, että vastahyökkäys on jo alkanut.

”Vastustajan yllättäminen edesauttaa onnistumista”, Käihkö sanoo.

Hän vertaa tilannetta viime vuoden lopun tapahtumiin. Ukraina näytti keskittävän voimiaan etelässä, mutta onnistuikin tekemään läpimurron Harkovassa, koska Venäjä oli vähentänyt joukkojaan maan koillisosassa.

Käihkön mukaan Ukrainalle on parempi, että sen asevoimien toiminta näyttää pienimuotoiselta.

Venäjän on kerrottu varautuneen Ukrainan odotettuun vastahyökkäykseen kaivamalla juoksuhautoja, rakentamalla panssariesteitä ja bunkkereita ja miinoittamalla puolustuslinjoja tuhansien kilometrien verran itäisessä ja eteläisessä Ukrainassa. Linnoitteita on rintamalinjojen tuntumassa ja myös kaukana niiden takana.

Jos Ukraina haluaa päästä venäläisten puolustuslinjoista läpi, sen pitää keskittää suuria määriä joukkojaan, mikä taas on riskialtista.

Heti kun joukkoja keskitetään, ne ovat alttiita sekä venäjän tykistölle että ilmavoimille, Käihkö sanoo.

Häneen mukaansa Ukraina tarvitsee riittävästi voimaa ja riittävästi nopeutta, jos se haluaa onnistua liikesodankäynnissä.

Venäjä on viime päivien aikana iskenyt laajasti ympäri Ukrainaa.

Ukrainan ilmavoimat raportoi keskiviikkoaamuna, että Venäjä pyrki iskemään iranilaisvalmisteisilla Shahed-lennokeilla yön aikana. Suurin osa lennokeista onnistuttiin tuhoamaan. Keskiviikkoaamun tietojen mukaan iskut eivät aiheuttaneet tuhoa.

Maanantaina venäläiset ohjukset osuivat Pavlohradin kaupunkiin. Iskussa tuhoutui useita siviilikohteita, kuten kerros- ja omakotitaloja. Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoi, että yksi ohjuksista osui kemiantehtaaseen aiheuttaen valtavan räjähdyksen. Venäjän puolustusministeriö taas kertoi, että he olisivat iskeneet asetehtaaseen. Pavlohrad on kaupunki itäisessä Ukrainassa Dnipropetrovskin alueella.

The Kyiv Independent -lehti uutisoi maanantaina, että Venäjä ampui varhain aamulla kaikkiaan 18 risteilyohjusta, joista Ukrainan ilmapuolustus onnistui ampumaan alas 15 ohjusta.

Ukraina taas kertoi lauantaina, että se oli tehnyt onnistuneen iskun Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle. Iskun seurauksena polttoainevarasto paloi Sevastopolin kaupungissa.

Ukrainan armeijan tiedottajan Natalia Humeniukin mukaan isku oli valmistelua Ukrainan täysimittaiselle hyökkäykselle.

Käihkön mukaan sekä Ukraina, että Venäjä pyrkivät nyt näyttävillä iskuillaan testaamaan toisiaan sekä heikentämään vastapuolen taistelukykyä.

Käihkön mukaan varsinkin Krimin iskussa on kyse myös psykologiasta. Niemimaalla on juuri alkamassa venäläisten lomasesonki. Iskemällä Krimille Ukraina saa nostettua sodan hintaa vastapuolella.

Tämän päivän tietojen mukaan kovimpia taisteluja käydään yhä Itä-Ukrainassa, Bahmutin ja Marjinkan kaupungeissa ja niiden läheisyydessä.

Ukrainan maavoimien komentaja, kenraalieversti Oleksandr Syrskyi kertoi maanantaina Reutersin mukaan, että Ukraina on onnistunut etenemään jonkin verran Bahmutissa, ja venäläiset ovat joutuneet jättämään joitain asemiaan.

Syrskyi kuitenkin sanoi, että tilanne Bahmutissa on yhä vaikea. Ukraina hallitsee vain pientä aluetta Bahmutin länsiosassa. Venäläiset väittävät, että heidän hallussaan on 90 prosenttia kaupungista, uutistoimisto Reuters kertoo.

Bahmutin hallinnasta on taisteltu jo kymmenen kuukautta.

Yhdysvallat kertoi maanantaina arvionsa, jonka mukaan 20 000 venäläistä olisi kuollut ja 100 000 haavoittunut sodassa viimeisen viiden kuukauden aikana. Venäjä on menettänyt sotilaita erityisesti Bahmutin alueella.