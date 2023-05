Lakiesitys oli palautettu takaisin Ugandan parlamentin käsittelyyn sen jälkeen, kun presidentti oli pyytänyt käsittelemään uudelleen joitakin lainkohtia.

Ugandan parlamentti hyväksyi tiistaina maailman ankarimmaksi kutsutun seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöjen vastaisen lain.

Lakiesitys siirtyi takaisin parlamentin käsittelyyn sen jälkeen, kun maan presidentti Yoweri Museveni oli pyytänyt parlamenttia käsittelemään uudelleen joitakin kohtia alkuperäisestä esityksestä.

Tiistaina hyväksytty lakiesitys sisältää kuitenkin suurimman osan alunperin maaliskuussa hyväksytyn lain ankarimmista kohdista, kuten pitkät vankeus­rangaistukset ja kuoleman­rangaistuksen.

Muun muassa Yhdysvallat, Euroopan unioni, YK sekä lukuisat ihmis­oikeus­järjestöt ovat tuominneet Ugandan suunnitelmat, ja vaatineet maata perääntymään lain­säädännöstään.

”Meillä on suojeleva kulttuuri. Läntinen maailma ei tule hallitsemaan Ugandaa", parlamentin puhemies Annet Anita Among sanoi tiistaina äänestyksen jälkeen uutistoimisto AFP:n mukaan.

Presidentti palautti lakiesityksen parlamenttiin huhtikuun loppupuolella. Syyksi kerrottiin toive jyrkentää lakiesitystä vielä entisestään. Uutistoimisto AFP:n ja Reutersin mukaan Museveni oli kuitenkin pyytänyt esitykseen myös lievennyksiä länsimaiden vasta­reaktioiden seurauksena.

Lakiesityksestä poistettiin nyt muun muassa kohta, jonka mukaan pelkästään itsensä määritteleminen homoseksuaaliksi olisi rangaistavaa. Homo­seksuaalisuuteen ”osallistuminen” on kuitenkin uuden esityksen mukaan rikos, josta on mahdollista tuomita elinkautinen vankeus­rangaistus.

”Törkeästä homoseksuaalisuudesta”, kuten seksin harrastamisesta hiv-positiivisena, voidaan puolestaan tuomita kuoleman­rangaistukseen.

Presidentti oli pyytänyt parlamenttia poistamaan laista juuri kohdan, jonka mukaan ”törkeästä homo­seksuaalisuudesta” tuomittaisiin kuolemaan. Parlamentti kuitenkin hylkäsi presidentin pyynnön, joten kuoleman­rangaistus säilyi laissa.

Lisäksi laki sallii muun muassa 20 vuoden vankeustuomion langettamisen ”homo­seksuaalisuuden edistämisestä”, minkä on katsottu kriminalisoivan mahdollisesti myös vähemmistöjen oikeuksien puolustamisen.

Laki siirtyy seuraavaksi jälleen takaisin presidentti Musevenille, joka voi joko allekirjoittaa lain tai palauttaa sen taas parlamentille.

Vähemmistöjen oikeuksien äänekkäänä vastustajana tunnettu Museveni on ilmoittanut allekirjoittavansa lain, kunhan siihen on tehty tiettyjä muutoksia. Hän on aiemmin vaatinut lakiin esimerkiksi homoseksuaalien ”eheyttämiseen” tähtäävien toimien lisäämistä.

Mikäli Museveni palauttaa lakiesityksen parlamenttiin kolmannen kerran, parlamentti voi kahden kolmasosan enemmistöllä ohittaa presidentin veto-oikeuden ja pakottaa lain läpi.

Ugandassa ”homoseksuaaliset teot” ovat jo nyt laittomia. Maassa tehtiin vuonna 2009 laajasti maailmalla kritisoitu lakiesitys, jonka perusteella seksistä saman sukupuolen edustajan kanssa voitaisiin tuomita kuolemaan.

Lopulta lakia toimeen­pantaessa vuonna 2014 kuoleman­rangaistus kuitenkin muutettiin elinkautiseksi.