Tänään on lehdistön­vapauden päivä – YK palkitsi kolme iranilais­toimittajaa

YK varoittaa, että lehdistönvapaus on uhattuna ympäri maailmaa.

YK:n pääsihteeri António Guterres puhui videon välityksellä Unescon lehdistönvapaustapahtumassa YK:n päämajassa New Yorkissa tiistaina.

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco myönsi vuoden 2023 Maailman lehdistönvapaus -palkinnon kolmelle iranilaisnaiselle, kertoo muun muassa uutistoimisto AP.

Palkitut ovat vangittuja toimittajia: Niloufar Hamedi raportoi Mahsa Aminin kuolemasta viime syyskuussa. Elaheh Mohammadi kirjoitti Aminin hautajaisista. Narges Mohammadi on työskennellyt useita vuosia toimittajana ja on lisäksi yksi Iranin nimekkäimpiä aktivisteja, AP kirjoittaa.

22-vuotias Amini kuoli sen jälkeen, kun hän joutui Iranin siveyspoliisin kiinniottamaksi. Kiinnioton syynä oli väärin puettu hijab.

”Nyt, enemmän kuin koskaan aiemmin, on tärkeää osoittaa kunnioitusta kaikille naistoimittajille, joita estetään tekemästä työtään ja joiden turvallisuus on uhattuna”, sanoi voittajat julkistanut Unescon pääsihteeri Audrey Azoulay AP:n mukaan.

Keskiviikkona on kansainvälinen lehdistönvapauden päivä. Lehdistönvapaus on uhattuna ympäri maailmaa, ja toimittajat joutuvat häirinnän ja väkivallan kohteiksi jatkuvasti, varoittaa YK sananvapauden päivän alla.

”Vapautemme riippuu lehdistönvapaudesta”, sanoi YK:n pääsihteeri António Guterres uutistoimisto AFP:n mukaan.

Guterresin mukaan lehdistönvapaus on ”demokratian ja oikeudenmukaisuuden perusta ja ihmisoikeuksien elinehto”.

”Mutta joka puolella maailmaa lehdistönvapaus on hyökkäyksen kohteena”, hän sanoi videoviestissään YK:n päämajassa New Yorkissa pidetyssä konferenssissa.

Committee to Protect Journalist -järjestön mukaan ainakin 67 toimittajaa ja mediatyöntekijää sai surmansa vuonna 2022, kertoo yhdysvaltalaislehti The New York Times.

”Totuutta uhkaavat disinformaatio ja vihapuhe, joilla pyritään hämärtämään faktan ja fiktion sekä tieteen ja salaliittojen väliset rajat”, Guterres sanoi.

Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja myös median edustajilta. Puheenvuoroissa nousi esiin muun muassa Venäjällä pidätetyn yhdysvaltalaislehti The Wall Street Journalin toimittajan Evan Gershkovichin tilanne.

Venäjä syyttää maaliskuun lopulla kiinniotettua Gershkovichiä vakoilusta. Gershkovich on kieltänyt syytökset, ja muun muassa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on vaatinut toimittajan vapauttamista.