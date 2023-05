Yli 100 000 amerikkalaista kuoli vuonna 2021 huumeiden yliannostukseen.

Laura Didier (vas.) toi vapunpäivänä oikeuden istuntoon Sacramentossa kuvan pojastaan Zachary Didieristä. Zachary kuoli syyskuussa 2022 fentanyylin yliannostukseen, ja oikeudessa on syytetty tappavan myynyt huumekauppias.

Fentanyyliin liittyvät yliannostuskuolemat ovat yli kolminkertaistuneet Yhdysvalloissa viiden vuoden kuluessa, kertoo lääkekeskus CDC raportissaan keskiviikkona.

Fentanyyli on synteettinen opioidi, joka on jopa 50 kertaa voimakkaampaa kuin heroiini ja sata kertaa voimakkaampaa kuin morfiini. Se on hengenvaarallista pieninäkin annoksina, koska se lamaa hengityksen. Usein fentanyyliä käytetään rinnakkain muiden huumeiden kanssa, mikä lisää riskejä entisestään.

CDC:n mukaan vuonna 2016 Yhdysvalloissa tilastoitiin 5,7 fentanyyliin liittyvää yliannostuskuolemaa 100 000:a asukasta kohti. Vuonna 2021 lukema oli peräti 21,6 kuolemaa 100 000:a asukasta kohti.

Suurin nousu tapahtui vuosina 2019–2020, jolloin fentanyyliin liittyneet kuolemat lisääntyivät 55 prosenttia. Vuosina 2020–2021 kuolemien määrä nousi 24,1 prosenttia.

Yhdysvaltain huumetilanne on heikentynyt nopeasti muutenkin. Samalla ajanjaksolla metamfetamiiniin liittyvät yliannostuskuolemat yli nelinkertaistuivat ja kokaiiniin liittyvät yliannostuskuolemat yli kaksinkertaistuivat. Yliannostukset opioidikipulääke oksikodonilla ja heroiinilla vähenivät hieman.

CDC:n mukaan tilannetta selittää osaksi se, että fentanyyli ja muut synteettiset opioidit löivät läpi huumemarkkinoilla samaan aikaan kun hoitoonpääsy covidpandemian aikana vaikeutui.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on edistänyt toimia huumetilanteen helpottamiseksi. Vuonna 2021 yli 100 000 amerikkalaista kuoli hallinnon arvion mukaan huumeiden yliannostukseen.