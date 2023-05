Pohjoismaisten yleisradioiden mukaan venäläisaluksia on ollut räjähdyspaikan lähellä jo kesäkuussa 2022.

Venäjän laivaston aluksia näyttää olleen lähellä Nord Stream -kaasuputken räjähdyspaikkaa jo kesäkuussa ainakin kahdesti. Laivat ovat olleet paikalla pitkään ja paikannuslaitteet suljettuina, mikä saattaisi viitata räjäytystyön valmisteluihin.

Asiasta kertoo pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden Tanskan DK:n, Ruotsin SVT:n ja Norjan NRK:n sekä Suomen Yleisradion yhteinen selvitys.

Venäjän ja Saksan välillä kulkenut Nord Stream -kaasuputki räjähti syyskuun 26. päivänä. Aiemmissa yleisradioiden selvityksissä on tullut esiin, että venäläislaivoja on havaittu lähellä räjähdyspaikkaa syyskuussa. HS kertoi niistä perjantaina. Tanskan merivoimat on vahvistanut havainnot.

Uusien tietojen mukaan venäläisaluksia on viettänyt silmiinpistävän kauan hyvin lähellä kaasuputkea tai aivan sen päällä jo kesäkuussa. Räjähdyspaikalla putki kulkee noin 80–90 metrin syvyydessä.

Ainakin osa laivoista on liikkunut ”pimeinä” eli paikannusvälineet suljettuina.

Laivojen liikkeitä on selvitetty satelliittikuvien avulla ja alusten radioviestintää tarkkailemalla. Havaintojen mukaan venäläislaivoja on ollut lähellä räjähdyspaikkaa ensin kesäkuun 6. päivänä ja sitten noin viikkoa myöhemmin 14. kesäkuuta.

Kesäkuun alussa paikalla liikkunutta alusta ei ole selvityksessä varmuudella tunnistettu.

Kesäkuun 14. päivänä havaittu laiva on Ylen jutun mukaan todennäköisesti ollut Venäjän laivaston tutkimusalus Sibirjakov. Se on 86-metrinen alus, joka soveltuu merenpohjan tutkimiseen ja kartoitukseen.

Kyse voisi olla ennakkotutkimuksesta syyskuussa tapahtuneelle räjähdykselle, joka tapahtui syyskuun 26. päivänä. Norjalaisella satelliittikuvayhtiöllä on kuvia, joissa mahdollisesti näkyy Sibirjakov sekä kaksi muuta ”pimeää” alusta, jotka eivät näytä liikkuvan.