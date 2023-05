”Vaikea kuvitella, että joku muu yksittäinen hahmo olisi kyennyt samaan”, John Helin kommentoi Zelenskyin suoritusta sotapresidenttinä.

Helsingissä keskiviikkona vieraillut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on osoittanut kykynsä johtaa sotaa käyvää maata, vaikka lähtötilanne ei monia vakuuttanut.

Ennen Venäjän hyökkäyksen alkamista Zelenskyin arvostelijat epäilivät, että koomikkona ja näyttelijänä tunnetuksi tullut presidentti luikkii kovan paikan tulleen ensimmäisenä maasta. Toisin kävi.

Ukraina-asiantuntija ja HS:n faktantarkastaja John Helin arvioi, että Zelenskyi on suoriutunut erinomaisesti kansainvälisesti sekä roolissaan kansakunnan koossapitävänä voimana.

Ukrainalaiset sotilaat ikuistivat itsensä yhteiskuviin presidentti Zelenskyin kanssa tämän vieraillessa Bahmutin sotatoimialueella maaliskuun lopussa.

”Merkittävintä Zelenskyin roolissa on hänen showmiehen taustansa. Hänellä on kyky puhua kansainvälisillä areenoilla vaikuttajille, kyky sitouttaa ulkomaat auttamaan Ukrainaa ja saamaan ukrainalaisten viesti selvästi perille. Zelenskyi on mies paikallaan tällaisena mediapersoonana”, Helin arvioi.

Hän muistuttaa, että erityisesti sodassa kansakunnat tarvitsevat johtohahmoja, joiden taakse asettua.

”Zelenskyi persoonana ja hänen koko tiiminsä ovat olleet äärimmäisen tärkeässä ja ainutlaatuisessa asemassa, kun on luotu Ukrainaa tukevaa politiikkaa ympäri maailman. Vaikea kuvitella, että joku muu yksittäinen hahmo olisi kyennyt samaan”, Helin sanoo.

Zelenskyi on tullut kansainvälisestikin tunnetuksi muun muassa itse kuvaamillaan videoilla, joissa hän kertoo Ukrainan taistelusta Venäjää vastaan.

Julkisuuskuvan perusteella Zelenskyi on peräänantamaton ja sitkeä. Videoilla hän esiintyy aina sotilaallisissa vaatteissa.

Viime viikolla Zelenskyin Kiovassa tavannut HS:n toimittaja Jussi Konttinen muistuttaa, että välillä presidentti on vaikuttanut ainakin valokuvien perusteella väsyneeltä. Haastattelutilanteessa Zelenskyi oli kuitenkin Konttisen mukaan hyvinkin pirteä.

”Tapaamisessa Zelenskyi yllätti, kun hän oli hyvin energinen ja hyväntuulinen, jopa levänneen oloinen. Hän jaksoi keskustella meidän kanssamme puolitoista tuntia ongelmitta, ja hänen kädenpuristuksensa oli vahva. Jos hänen kunnostaan on Ukrainan menestys kiinni, niin hyvältä vaikuttaa”, Konttinen sanoo.

Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Konttinen tapasi presidentti Zelenskyin Kiovassa huhtikuun lopussa.

Konttisen mukaan Zelenskyin hehkuttaminen ja henkilöpalvonta varsinkin ulkomailla on herättänyt imelyydessään jopa myötähäpeää. Ukrainassa luottamus maan presidenttiin on silti pysynyt vahvana.

”Noin 90 prosenttia ukrainalaisista luottaa häneen paljon tai jossain määrin. Tässä näkyy se, että sota-aikana seistään johtajan takana. Eikä hänelle vaihtoehtojakaan ole”, Konttinen sanoo.