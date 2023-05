Toistunut toive sotilaskoneista nousi maailmalla ykkösasiaksi Ukrainan presidentin pikavisiitiltä Helsingissä.

Presidenttien Volodymyr Zelenskyin ja Sauli Niinistön vitsikäs sananvaihto Ukrainan toivomista sotilaslentokoneista oli monen ulkomaisen tiedotusvälineen mielestä kiinnostavinta antia Zelenskyin yllätysvierailulla Helsinkiin keskiviikkona.

Niinistö selitti, että Suomi ei voi harkita vanhojen Hornet-hävittäjiensä antamista pois ennen kuin on saanut tilaamansa uudet F-16-hävittäjät – jollaisia Ukraina on muutenkin ensisijaisesti toivonut Hornetien sijaan.

”Mutta me pidämme teidän koneistanne. Ihan vain tiedoksenne”, Zelenskyi vastasi ja sai lehdistötilaisuutta seuranneen toimittajajoukon nauramaan.

Tästä hauskasta hetkestä vakavan aiheen äärellä kertoivat muun muassa saksalainen sanomalehti Frankfurter Allgemeine Zeitung, espanjalainen sanomalehti El País ja uutistoimisto Reuters.

Toteavampaan sävyyn Zelenskyin lentokonetoiveista tyytyivät uutisoimaan muutkin välineet, kuten uutistoimisto AFP ja venäläinen uutistoimisto Tass.

Moni ulkomainen tiedotusväline muistutti Zelenskyin Suomen-vierailun yhteydessä, että tämän ulkomaanmatkat ovat olleet harvassa Venäjän hyökkäyksen alettua viime vuoden helmikuussa.

Yhdysvaltalainen sanomalehti The New York Times muistutti, että Suomella on pitkä raja Venäjän kanssa ja siitä tuli vastikään Naton jäsenmaa.

”Se oli merkittävä takaisku Venäjän presidentille Vladimir V. Putinille”, lehti kirjoitti.